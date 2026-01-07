Stabilizacija stanja u Zvorniku: Rijeke u koritima, radi se na sanaciji elektromreže

Električna energija uskoro se očekuje u zvorničkim naseljima Drinjača, Zelinje i Sopotnik koja su ostala bez struje usljed snježnih padavina, saopšteno je danas iz Gradske uprave Zvornik, odakle dodaju da je i vodostaj Drine u opadanju.

Izvor: Srna/Milorad Gutalj

Ekipe električara Terenske jedinice Zvornik, koja djeluje u okviru "Elektro-Bijeljine", rade u izuzetno teškim uslovima, ulažu maksimalne napore i uz pomoć brenera uklanjaju led da bi se mogli popeti na prenosne bandere elektro-mreže.

Protok Drine na Hidroelektrani "Mali Zvornik" iznosi oko 2.000 metara kubnih u sekundi, kao i na Hidroelektrani "Bajina Bašta", što je povoljnije u odnosu na proteklu noć i jučerašnji dan.

Rijeke Drinjača, Sapna i Hoča na zvorničkom području su u svojim koritima.