Tržište nekretnina u Dubaiju pretrpjelo velike gubitke: Izgubilo trećinu vrijednosti od početka rata

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
Tržište nekretnina u Dubaiju pretrpjelo je veliki pad nakon eskalacije sukoba u regionu Zaliva. Indeks nekretnina na finansijskom tržištu Dubaija pao je za oko 30 odsto od kraja februara, usled rastuće geopolitičke neizvjesnosti.

Pad cijena nekretnina u Dubaiju Izvor: Drone Film Artist/Shutterstock

Tržište nekretnina u Dubaiju pretrpjelo je velike gubitke jer su iranski raketni napadi širom regiona Zaliva izazvali ekonomsku neizvesnost nakon izbijanja rata protiv Irana, predvođenog SAD i Izraelom, krajem prošlog mjeseca, javlja Anadolija.

Indeks nekretnina na finansijskom tržištu Dubaija (DFMREI) pao je za približno 30 procenata od 28. februara. Indeks, koji je 28. februara iznosio 16.140, pao je na oko 11.500 do zatvaranja trgovanja u petak, što je njegov najniži nivo od aprila 2025. godine.

Neprijateljstva su eskalirala otkako su Izrael i SAD pokrenuli zajedničke napade na Iran 28. februara, u kojima je poginulo oko 1.200 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama, ciljajući Izrael, Jordan, Irak i zemlje Zaliva u kojima se nalaze američke vojne jedinice. Ranije ove nedjelje, Sitibank sa sjedištem u SAD odlučila je da privremeno zatvori svoje filijale u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

