Gube 515 miliona evra dnevno: Kako rat u Iranu utiče na turizam?

Uprkos svemu, stručnjaci iz turističke industrije smatraju da dugoročne posljedice možda neće biti drastične.

Izvor: Shutterstock

Zbog regionalnog sukoba između SAD, Izraela i Irana, turistička industrija Bliskog istoka gubi oko 515 miliona evra dnevno.

Procjena se temelji na predviđanjima Svjetskog savjeta za putovanja i turizam (WTTC) za 2026. godinu, koja su prije izbijanja rata za ovu godinu projektovala 178 milijardi evra od međunarodne turističke potrošnje u regionu.

Aerodromi u Abu Dabiju, Dubaiju, Dohi i Bahreinu, kroz koje inače dnevno prođe oko 526.000 putnika, bilježe drastičan pad saobraćaja jer su zatvaranja vazdušnog prostora prizemljila brojne letove. Iako su mnogi od tih putnika samo u tranzitu, s obzirom na to da Bliski istok čini 14% globalnog tranzitnog saobraćaja kao ključna veza između Evrope, Azije i Afrike, region takođe ostvaruje 5% svih globalnih međunarodnih dolazaka.

Mnoge avio-kompanije trenutno obavljaju tek delić uobičajenog reda letenja. Analiza Flightradara24 pokazuje da su 24. februara kompanije "Emirates", "Etihad Airways" i "Qatar Airways" imali 527, 325 odnosno 563 leta. Do 10. marta te brojke su pale na samo 309, 56 i 66 letova.

Broj turista bi mogao da se smanji za 30 miliona

Čini se da će rastuće napetosti zaustaviti donedavni značajan turistički bum na Bliskom istoku i u Zalivu, ali ostaje da se vidi hoće li taj zastoj biti privremen ili trajan.

Ibrahim Kaled, direktor marketinga u Mreži turističkih kompanija s Bliskog istoka, za Euronews Travel je izjavio kako je region bilježio stalan rast.

"Iz godine u godinu bilježimo stalan rast broja posjetilaca, posebno zbog svih novih ulaganja u turizam širom regiona. Saudijska Arabija trenutno drži oko 10 posto, ali raste neverovatno brzo otkako se 2019. otvorila za turizam. To je definitivno naša najuzbudljivija nova destinacija", istakao je.

Međutim, događaji u protekle dvije sedmice su zaustavili taj rast.

Iranian drone attack near Dubai International Airport terminals forces suspension of flights.



Black smoke was seen rising over the airport after a loud boom, Euronews correspondent's Jane Witherspoon and Lilly Douse report.



Airport operations are reportedly now resuming.pic.twitter.com/7h1ebhysMS — euronews (@euronews)March 7, 2026

"Nažalost, za odredišta koja su vlade SAD i Velike Britanije stavile na popis zabranjenih ili na popis zona zabrane leta, zabilježili smo velik broj otkazivanja. Letovi su poremećeni, a putovanja u ta područja praktično su stala", rekao je Kaled.

Izvještaj kompanije "Tourism Economics" donosi projekcije koje se podudaraju s procjenama turističkog saveza.

"Procjenjujemo da bi broj dolazaka na Bliski istok u 2026. godini zbog sukoba mogao da se smanji za 11 do 27 posto na godišnjem nivou, u poređenju sa našom prognozom iz decembra koja je predviđala rast od 13 posto", izjavile su Helen Mekdermot, direktorka globalnih prognoza, i Džesi Smit, viša ekonomistkinja.

Zemlje Zaliva najteže pogođene

"Tourism Economics" predviđa da će zemlje GCC-a zabilježiti najveće gubitke u broju dolazaka, "jer je riječ o najvećim odredištima u regiji koja su se dosad oslanjala na percepciju bezbjednosti i stabilnosti", rekle su.

UAE i Saudijska Arabija su posebno osetljivi zbog velikog broja međunarodnih posetilaca i velike zavisnosti od vazdušne povezanosti.

Doha

Izvor: Shutterstock

Vazdušni saobraćaj više je pogođen padom potražnje nego kopneni, navodi se u izvještaju.

U dokumentu se takođe ističe uloga Bliskog istoka kao globalnog tranzitnog čvorišta, čiji aerodromi čine oko 14% međunarodnog tranzitnog prometa. To će neizbježno imati posljedice i izvan regiona. Trenutni poremećaji će uticati na putničke tokove, posebno na glavnim rutama između Evrope i azijsko-pacifičke regije.

Uprkos ozbiljnosti situacije, stručnjaci iz turističke industrije smatraju da dugoročne posljedice možda neće biti drastične.

"Nismo zabrinuti za dugoročne posljedice na poslovanje ili turizam u regiji. Bliski istok je uvijek bio nevjerovatno otporno tržište, a potražnja se uvek brzo oporavi čim se stanje stabilizuje", uvjeren je Khaled.

Prema WTTC-u, koji predstavlja privatni sektor u industriji, oporavak bi se mogao dogoditi "za samo dva mjeseca".

(EUpravo zato/Index.hr)