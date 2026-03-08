Zakoračite u jedan od najočuvanijih fabričkih gradova: Tu su mogli da žive samo radnici i njihove porodice (FOTO)

Krespi d’Ada nudi retku priliku da vidite kako je izgledala jedna potpuno planirana radnička zajednica iz doba kada je industrija oblikovala živote i gradove, pa ako se nađete u tom dijelu Čizme, svakako je posjetite.

Izvor: Luca Ponti/Shutterstock

U sjevernoj Italiji, u Lombardiji, između reka Ada i Brembo, nalazi se Krespi D'Ada (Crespi d’Adda), istorijsko naselje koje izgleda kao motiv sa razglednica iz industrijskog doba. Taj kutak ove zemlje predstavlja jedan od najpotpunije očuvanih primjera fabričkih gradova, prenosi Punkufer.hr.

Osim toga, podsjeća na vrijeme tokom 19. i početkom 20. vijeka, kada su industrijalci podizali gradove širom Evrope kako bi radnicima obezbijedili smještaj i osnovne sadržaje. Italijanski gradić prepoznao je i UNESCO i uvrstio ga na Listu svjetske baštine upravo zbog te izuzetne očuvanosti - ostao je gotovo netaknut, a dio zgrada se i danas koristi.

Priča počinje 1875. godine, kada proizvođač tekstila Kristoforo Beninjo Krespi kupuje oko kilometar rečne obale u dolini Ade, južno od mjesta Kaprijate, sa idejom da podigne fabriku za preradu pamuka. U fabrici uvodi tada najsavremeniju tehnologiju, a uz industrijski pogon počinje da gradi i naselje za radnike. Osim kuća, zaposleni su imali školu, ambulantu, pozorište, sportske sadržaje, prodavnice, crkvu i groblje. Ideja je bila jasna, radnik tamo ne dolazi samo da preživi, već da živi. Vlasnici fabrike imali su posebno mjesto i živjeli su u dvorcu.

Procvat i pad

Krespi d’Ada zanimljiv je i kao lekcija iz urbanizma. Naselje je projektovano geometrijski pravilno, poput mreže. Jedna glavna ulica deli industrijsku zonu od stambene, a kuće su raspoređene u nizovima i blokovima. Kasnije, kada upravljanje preuzima Kristoforov sin Silvio Beninjo Krespi, počinju da se grade porodične kuće sa vrtovima. Krespi d’Ada bio je i jedno od prvih radničkih naselja u Italiji sa modernom električnom javnom rasvetom, zahvaljujući hidroelektrani koja je snabdijevala energijom fabriku i selo.

Nakon velike ekonomske krize 1929. i političko-ekonomskih pritisaka tog doba, porodica Krespi postepeno gubi kontrolu nad naseljem. Od sedamdesetih godina mnoge kuće prelaze u privatno vlasništvo. Industrijska aktivnost vremenom slabi, ali dio pogona se obnavlja, a danas se u fabrici i dalje radi - često se pominje da su među zaposlenima potomci izvornih radnika.

Krespi d’Ada nudi retku priliku da vidite kako je izgledala jedna potpuno planirana radnička zajednica iz doba kada je industrija oblikovala živote i gradove, pa ako se nađete u tom dijelu Čizme, svakako je posjetite.

(EUpravo zato/Punkufer)