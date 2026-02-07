Italija je dodala sedam novih sela na svoju listu "najljepših": U jednom od njih je sve u znaku limuna (FOTO)

Italijanska sela koja su na listi "najljepših" su posebna po tome što su "vijekovima čuvala svoj arhitektonski integritet, lokalne tradicije i poseban način života".

Izvor: FooTToo/Shutterstock

Italija je zemlja izuzetne ljepote, bilo da je riječ o rimskim ulicama popločanim kamenim kockama, strmoj obali Pulje, ili slikovitim selima koja stoje na zelenim brežuljcima ili su sklonjena u tišini dolina.

Još od 2002. godine, neprofitna organizacija "I Borghi più belli d’Italia" (u prevodu: "Najljepša sela Italije") ocjenjuje mala mjesta širom zemlje i dodjeljuje priznanja onima koja su, kako navodi vodič Guide To Italy, "vijekovima sačuvala svoju arhitekturu, lokalne običaje i poseban način života".

Na ovu prestižnu listu tokom 2025. godine dodato je 13 sela, dok je za 2026. najavljeno još sedam novih, pet stalnih članova i dva "gosta". Riječ je o mjestima koja dobijaju priznanje na dvije godine, ali imaju više od 15.000 stanovnika, što prevazilazi propisani limit.

Koja su, dakle, nova italijanska sela dobila zvanična priznanja?

Prvo na listi je Limone sul Garda, malo mjesto na zapadnoj obali jezera Garda, poznato po svojim "limonaijama", tradicionalnim staklenicima za uzgoj limuna. Prema pisanju magazina Forbes, ovi objekti izgrađeni su još u 17. vijeku kako bi zaštitili plodove od hladnoće. Zanimljivo je da je selo do 1932. godine bilo dostupno samo čamcem, ali se od tada razvilo u popularno ljetovalište. I danas se u istorijskom kompleksu staklenika za uzgoj limuna Limonaia del Castèl gaje limun, pomorandže i grejpfrut. U ovom mjestu je sve u znaku limuna, od turističkih atrakcija, do suvenira i hrane.

Next mountain road trip stop, Limone sul Garda. Area famous for huge lemon tree growing sheds dotted above the lake. (Features in a really great book about Italy and its diverse cultures ‘The Land Where Lemons Grow’ by @HelenaAttlee). Lemons featured large...pic.twitter.com/VGltxTwNqf — Rosanna Raimato FCCT (@RRaimato)February 20, 2022

Lemon drop, lemon drop closer...in quel di Limone sul Garda#ATEEZpic.twitter.com/1tLnzGeXEJ — Sara٭.★⭒・° (@sahwahae)July 1, 2025

Za ljubitelje dramatičnih pejzaža, pravo mjesto je Castelvetro di Modena. Ovo selo važi za "kulinarsko srce Emilije-Romanje (Emilija-Romanja je jedna od najpoznatijih regija u Italiji, smeštena na sjeveru zemlje. Važi za jednu od gastronomski najbogatijih oblasti u Evropi)", okruženo talasastim brežuljcima i vinogrdima u kojima se proizvodi vrsta crvenog vina koja se naziva Lambrusco Grasparossa. Njegovim centrom dominira srednjovekovna kula Torre dell’Orologio, koja gleda na glavni trg Piazza della Dama. Ljubitelji balzamiko sirćeta i parmezana ovde će se sigurno osjećati kao kod kuće.

Castelvetro di Modena

Izvor: D-VISIONS/Shutterstock

Među stalnim novim članovima su još i Pieve di Teco, smješten u zaleđu Ligurije, zatim Cusano Mutri, gradić od bijelog krečnjaka u Regionalnom parku Matese, kao i Rivello, koji se uzdiže iznad doline reke Noče.

Ne treba zaboraviti ni "goste" na listi. To su Borgo Il Piazzo, u oblasti Bjela, koji je vijekovima bio važan centar za proizvodnju kašmira, kao i Borgo Vecchio di Termoli, tvrđava na brdu u regionu Molize, sa pogledom na Jadransko more i jednim od najužih ulica u Italiji.

Dobijanje priznanja ove organizacije nimalo nije lako. Proces selekcije je veoma zahtevan i obuhvata čak 72 kriterijuma, među kojima su očuvanost arhitekture i urbanog prostora, kvalitet okruženja i pejzaža, kao i nivo usluga i gostoprimstva.

Samo ona mesta koja zaista predstavljaju "la vera Italia", odnosno pravu, autentičnu Italiju, uspevaju da se nađu na ovoj prestižnoj listi.

(EUpravo zato/TimeOut)