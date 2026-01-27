logo
Atrakcija koja ne presušuje: Umjesto vode – vino!

Autor Dušan Volaš
0

U Ortoni, u srcu regiona Abruco u Italiji, u vinogradu vinarije Dora Sarkeze, nalazi se neobična fontana vina. Iz autentične drvene buradi zapremine 50 hektolitara posjetioci mogu besplatno da uzimaju vino.

Fontana besplatno vino Italija Izvor: Visit Italy

Vino Montepulciano d'Abruzzo potpuno besplatno možete probati u Ortoni, gradiću u južnoj Italiji. Fontanu – inovativni projekat, koji je podržao Nikola D’Auria, vlasnik tradicionalne vinarije, osmislio je arhitekta Roko Valentini kao simbol bogate vinske tradicije regiona.

Za razliku od drugih fontana vina u Italiji, koje rade samo povremeno za specijalne prilike i narodne proslave, fontana u Ortoni je dostupna svakog dana i namijenjena je kako hodočasnicima na putu Svetog Tome, tako i brojnim turistima.

Unutra, pored slavine sa vinom, nalazi se i natpis: "Pij vino, jer ne znaš odakle si došao: budi radostan, jer ne znaš kuda ideš", što je poziv na uživanje i poštovanje tradicije.

Ova fontana nije samo mesto gdje se može osvježiti, već je i izraz gostoprimstva i kulturne vrijednosti. Montepulćano d’Abruco je jedno od najprepoznatljivijih crnih vina iz ovog kraja, čuveno po intenzivnoj rubin-crvenoj boji i bogatom, glatkom ukusu.

Posjeta fontani vina u Ortoni pruža jedinstveno iskustvo koje kombinuje vjerski turizam, prirodu i gastronomiju. U blizini se nalazi i poznata obala Trabokija, kao i istorijska Bazilika Svetog Tome u centru grada, što sve zajedno čini idealan plan za putnike.

Posjetioci se savjetuju da ponesu čašu ili bocu, mada se često mogu dobiti i na licu mjesta. Vino treba konzumirati sa mjerom, kako bi se uživalo u ovom posebnom kulturnom doživljaju.

Ovaj projekat potvrđuje da Italija i dalje njeguje svoje drevne običaje, istovremeno stvarajući nova mjesta za susrete i dijeljenje lokalnih posebnosti.

(RTS/Mondo)

