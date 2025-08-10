Ovu zemlju malo ko istražuje, a pravi je dragulj: Smatra se kolijevkom vina, a mnoge buni njihova abeceda

U ovoj bivšoj sovjetskoj republici se nalazi i najdublja pećina na svijetu dok su na području Kavkaza otkrivene i najstarije lobanje.

Izvor: Shutterstock

Poznata i kao kolijevka vina, Gruzija je prelepa zemlja smještena između Kavkaza i obale Crnog mora. Predstavlja pravi raj za ljubitelje vina, jer su najraniji dokazi o proizvodnji ovog pića, stari oko 8.000 godina, pronađeni upravo ovdje.

Osim toga, najstarije lobanje su takođe pronađene na teritoriji Kavkaza, a radi se o paru Zezvi i Mziji, starim 1,8 miliona godina. Njihovi ostaci su iskopani tokom arheološke ekspedicije u Dmanisiju i smatra se da predstavljaju važnu vezu između afričkih i evropskih predaka.

Gruzija se može pohvaliti sa 12 klimatskih zona, od suptropske preko polupustinjske do čak alpske. Zbog svega toga je jedna od ekološki najraznovrsnijih zemalja na svijetu.

Naziv prijestonice Tbilisi potiče od gruzijske riječi za toplo, mada iako je klima suptropska, zimi može biti vrlo hladno. Smatra se da je takvo ime grad dobio zbog izvora tople vode koji su otkriveni u 5. vijeku.

Ipak, Gruzijci drugačije zovu svoju zemlju. Koriste naziv Sakarvelo, a sebe nazivaju Kartveli, što vjerovatno potiče od središnjeg regiona Kartlija. Postoji nekoliko teorija o tome kako je Gruzija dobila ime, da li po Svetom Đorđu, zaštitniku zemlje, Georgiju - grčkom nazivu za plemena koja su se bavila poljoprivredom ili po persijsko-arapskom izrazu Gurg koji označava zemlju vukova.

Tamošnji jezik je inspiraciju crpeo iz grčkog i iranske grupe jezika što je rezultiralo jedinstvenim pismom koje se danas sastoji od 33 slova.

Hamlet in Georgian Translation - Tbilisi, 1887.



The first Georgian translation of Shakespeare’s Hamlet from the original English, by the noted Georgian writer Prince Ivane Machabeli (1854-1898).



The word 'Hamlet' in Georgian script is really just stunningly beautiful!pic.twitter.com/KY57tqxv96 — Incunabula (@incunabula)May 20, 2025

U Gruziji takođe postoji najstarija jevrejska zajednica na svijetu. Podeljeni na dvije grupe, gruzijski Jevreji su živjeli u ovoj zemlji oko 2.600 godina, dok su Aškenazi stigli u 19. vijeku.

Ono što Gruziju čini posebno zanimljivom destinacijom je činjenica da mnogim zemljama nudi bezvizni režim.

City View in Tbilisi's Historic Maidan District, in Tbilisi, Georgia.

Izvor: Vano SHLAMOV/EUROPEAN COMMISSION

Međutim, jedna od bivših sovjetskih republika je i dalje među najmanje cijenjenim zemljama Evrope, mada ima dosta toga da ponudi: od istorijskih znamenitosti, preko netaknute prirode i vinograda, do autentičnih iskustava za putnike koji traže nešto drugačije.

Nacionalna galerija ili Pozorište lutaka

Prijestonica Tbilisi je savršen spoj modernog i starinskog šarma. Posjetioci rado šetaju starim ulicama i razgledaju kuće sa drvenim balkonima. Puna je lepih kafića, butika i drevnih crkava. Tamo se mogu posjetiti i sumporne banje koje nude odmor nakon dugih šetnji. Prilično su lako dostupne, pa se može birati između privatnih soba i javnih kupatila.

Obavezna stanica za ljubitelje umetnosti u Tbilisiju je Nacionalna galerija. Njena kolekcija je vrlo bogata: od evropske i ruske umjetnosti, srednjovjekovnih djela, do francuskih impresionista i italijanske renesanse. Poseban deo čine slike Nika Pirosmanija, koje prikazuju svakodnevicu, ali i radovi umjetnika kao što su Lado Gudašvili, David Kakabadže i Jakob Nikoladže.

Tbilisi

Izvor: Shutterstock

Gruzijska prijestonica je poznata po dirljivim predstavama sa lutkama, a neke od najpoznatijih su "Jesen mog proljeća" i "Bitka za Staljingrad".

Osnivač pozorišta je Rezo Gabriadže, tamošnji scenarista, umetnik, reditelj i lutkar.

Žičara do Majke Gruzije i najdublja pećina

Turistima se preporučuje da se žičarom popnu do tvrđave Narikala, odakle se pruža panoramski pogled na cijeli grad. Tamo se nalazi i Majka Gruzije, aluminijumska statua žene sa mačem u jednoj i čašom vina u drugoj ruci. Ona predstavlja simbol gostoprimstva i odbrane grada.

Sa druge strane, ako vas zanimaju pećine, Veriovkina, skrivena u planinskom vencu Gagra, najdublja je na svijetu. Dostiže dubinu od 2.212 metara.

Glinene posude u kojima se hiljadama godina pravi vino

Izvor: Shutterstock

Gruzija obara mnoge zanimljive rekorde, pa je tako pooznata i po najvišim naseobinama na planeti - drevna sela su građena na visinama od 2.100 metara.

Gruzija kao kolijevka vina

Pošto se smatra da je Gruzija kolijevka vina, ona se i dalje prave na tradicionalan način u glinenim posudama poznatim kao kvevri, kao što se radilo pre nekoliko hiljada godina. Gruzijski način pravljenja vina je uvršćen na listu UNESCO nematerijalne kulturne baštine.

(EUpravo zato/Times of India)