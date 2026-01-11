Mali stan od 16 kvadrata koji će vas oduševiti: Savršena garsonjera iskorišćena do posljednjeg centimetra

Mali stan od samo 16 kvadrata pokazuje da i najmanja garsonjera može biti praktična, estetski privlačna i prilagođena stvarnim potrebama.

Izvor: Youtube / Davidgnaz

U vješto uređenom malom stanu posebno je zanimljivo rješenje za prozor koji gleda u svjetlarnik i mala niša u koju je skrivena veš-mašina.

Funkcionalna i moderna kuhinja je formirana u obliku ćiriličnog slova G sa plavosivim frontovima i prirodnim svjetlom.

Mali stan od 16 kvadrata oduševljava sve koji su ga vidjeli - dizajn odgovara realnim svakodnevnim potrebama i nije rezultat samo želje da se dobije estetski dobro rješenje.

Ako ste dosad viđali samo jednolične koncepte malih stanova, ova garsonjera će vam dati nove ideje - vidi se da je autor projekta pravi stručnjak za maksimalno iskorišćenje prostora.

Ulaz je direktno u kuhinju, koja je oblikovana kao ćirilično slovo G, vrlo vješto i funkcionalno. Sa desne strane su kombinovani frižider i zamrzivač, ugrađeni u ormariće sa plavosivim frontovima koji daju moderan, smirujući izgled. Odmah pored je sudopera, a radna površina se nastavlja pod pravim uglom ka desno, gdje su grijna ploča sa dvije ringle i rerna.

Nasuprot ovog radnog dijela nalazi se veliki dvostruki klizni prozor sa oknom od peskiranog stakla – odličan izvor prirodnog svjetla, koji istovremeno zaklanja neugledan svjetlarnik. Zid prema svjetlarniku je genijalno iskorišćen: probijena je mala niša koja "izlazi u polje", stvarajući dovoljnu dubinu za veš-mašinu, takođe skrivenu u zatvorenom ormaru. Gornji kuhinjski elementi idu do plafona, čime je prostor za odlaganje maksimalno povećan.

Izvor: Youtube / Davidgnaz

U uglu kuhinje je mali četvrtasti sto za objedovanje sa dvije lagane stolice – savršen kutak za doručak ili večeru.

Ka spavaćem dijelu vodi prolaz bez vrata, diskretno "zatvoren" atraktivnom biljkom. Po želji, ovdje se lako može dodati draperija za veću privatnost. Krevet preko dana služi kao sofa za odmor i sjedenje, a naspram njega je veliki četvorokrilni orman. Kada se otvore srednja dva krila, otkriva se televizor na komodi sa fiokama – multifunkcionalno rješenje koje štedi prostor i čuva estetiku.

Kupatilo je pravo remek-djelo iskorišćenja prostora: tuš-kabina, umivaonik sa dvije fioke za odlaganje i efektno ogledalo koje vizuelno proširuje prostor. Pogledajte ovu garsonjeru u galeriji slika.