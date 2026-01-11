Jednobojni ili šareni tepisi? Evo šta je bolje za održavanje, ali i šta podiže vrijednost vašeg doma

Jednobojni ili tepih sa šarama – koji je pametniji izbor za vaš dom? Saznajte šta kažu stručnjaci o cijeni, održavanju i uticaju na vrijednost nekretnine.

Izvor: Summer Paradive/Shutterstock

Jednobojni tepisi lakše se uklapaju u svaki enterijer i vizuelno čine prostor većim.

Tepisi sa šarama mogu delovati atraktivno, ali često odbijaju kupce i snižavaju vrijednost nekretnine.

Zbog niže cijene, otpornosti i univerzalnog izgleda, jednobojni tepisi su bolja dugoročna investicija.

Tepisi nisu samo estetski dodatak enterijeru – oni pružaju toplotu, izolaciju i udobnost, ali i značajno utiču na ukupni utisak prostora. Ipak, uz sve trendove koji se smjenjuju iz sezone u sezonu, mnogi se pitaju: da li je bolji izbor jednobojni tepih ili onaj sa šarama?

Na prvi pogled, razlika je stvar ukusa. Međutim, kada se u obzir uzmu dugoročna isplativost, lakoća uklapanja, održavanje i čak potencijalna prodaja nekretnine, odgovor postaje mnogo jasniji.

Jednobojni tepisi – neutralna osnova koja traje

Jednobojni tepih, kako mu i samo ime kaže, ima ujednačenu boju bez šara i vizuelnih prekida. Upravo ta jednostavnost čini ga izuzetno prilagodljivim – lako se uklapa u različite stilove enterijera, od minimalističkog do klasičnog ili modernog.

U zavisnosti od nijanse, može vizuelno proširiti prostor, naročito u manjim sobama. Svetli neutralni tonovi daju osećaj prozračnosti i svjetlosti, dok tamnije boje unose dozu elegancije i sofisticiranosti. Jednobojni tepih funkcioniše kao „platno“ na kojem nameštaj i dekor dolaze do izražaja, bez vizuelnog opterećenja, piše HouseDigest.

Tepih u dnevnoj sobi

Izvor: Africa Studio/Shutterstock

Tepisi sa šarama daju karakter, ali nose i rizik

Tepisi sa šarama nekada su bili simbol stila i prestiža. Posebno su bili popularni sredinom prošlog vijeka, kada su cvjetni, geometrijski i apstraktni motivi dominirali domovima. Iako su se vremenom povukli pred jednostavnijim dizajnom, posljednjih godina ponovo su se pojavili – doduše u znatno suptilnijim verzijama.

Ipak, čak i modernije šare mogu biti problematične. Jak ili neobičan dezen često diktira kompletan izgled prostorije, što otežava izbor nameštaja, boja zidova i dekoracije. Još važnije – ne dopadaju se svima, pa mogu odbiti potencijalne kupce ukoliko planirate prodaju stana ili kuće.

Stručnjaci za nekretnine upozoravaju da upečatljivi tepisi sa šarama mogu sniziti tržišnu vrijednost doma, jer kupci teže da se poistovete sa prostorom koji je neutralan i „čist“ za sopstvene ideje.

Žena usisava tepih sa nežnim šarama

Izvor: Shutterstock

Cijena i održavanje: još jedan plus za jednobojne tepihe

Zbog složenijeg tkanja i upotrebe više boja, tepisi sa šarama uglavnom su skuplji. Osim toga, u slučaju renoviranja ili pripreme doma za prodaju, smatraju se lošom investicijom jer ne odgovaraju širokom krugu ljudi.

Ranije se smatralo da su tepisi sa šarama praktičniji jer bolje skrivaju mrlje i tragove korišćenja, naročito u prostorijama sa velikim protokom ljudi. Međutim, savremeni jednobojni tepisi, izrađeni od modernih sintetičkih materijala, danas su podjednako otporni na fleke, habanje i kidanje.

Zbog pristupačnije cijene, lakšeg održavanja i šire primjene, jednobojni tepisi se danas smatraju sigurnijom i dugoročno isplativijom opcijom – naročito ako razmišljate o prodaji nekretnine. Prema riječima agenata za nekretnine, prostori sa neutralnim tepisima često dobijaju brže ponude i manje zamerki.