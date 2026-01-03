Stalno čistite kupatilo i opet je neuredno? Evo rješenja koje možete da primijenite odmah

Male promjene u dizajnu i organizaciji mogu učiniti da kupatilo uvijek izgleda besprijekorno čisto – čak i sa minimalnim čišćenjem. Probajte ove savjete i uživajte u svježem, elegantnom prostoru.

Otvorene police prepune proizvoda, gomila peškira ili stvari na pultu brzo stvaraju utisak nereda i prljavštine – rješenje je organizacija u korpama, tacnama i zatvorenim ormarićima.

Hladno ili slabo svjetlo ističe svaku mrlju, dok kamenac na slavini ili mrlje na ogledalu odmah ostavljaju neuredan utisak – toplo svjetlo i redovno glancanje detalja imaju veliki efekat.

Dizajn kupatila nije samo važan za izgled ove prostorije, već i za način održavanja - neke domaćice se žale da ulažu veliki trud, ali im kupatilo uvijek djeluje neuredno.

"Mnogi vjeruju da im je kupatilo malo i da zato u njemu brzo nastaje nered", objašnjava Meri Korneta. "Međutim, moje iskustvo pokazuje da veća kvadratura ne donosi red. Što više prostora imamo, to više stvari pokušavamo da tu smjestimo."

Stručnjaci otkrivaju najčešće zamke u samom dizajnu kupatila i daju savjete zahvaljujući kojima će kupatilo uskoro zablistati čistoćom i urednošću.

1. Previše otvorenih polica sa neurednim stvarima

Otvorene police su lijepe, ali ako su prepune šarenih bočica, polupraznih proizvoda ili nasumičnih stvari, stvaraju utisak haosa. Rješenje: koristite korpe, kutije ili prozirne posude za organizaciju. Ostavite samo lijepe, usklađene proizvode na vidiku.

2. Neusklađeni ili izbledjeli peškiri

Stari, izbledjeli ili različiti peškiri koji vise na sve strane stvaraju vizuelno nered iako su čisti i ispeglani.. Rješenje: investirajte u set peškira u jednoj neutralnoj boji (bijeloj, sivoj ili bež) i redovno ih mijenjajte.

3. Prljave fugne između pločica

Čak i čiste pločice izgledaju prljavo ako su fugne tamni ili pljesnive. Rješenje: redovno čistite fugne sodom bikarbonom i sirćetom ili razmislite o tamnijim fugnama prilikom renoviranja (manje se vidi prljavština).

4. Pretrpan pult oko lavaboa

Bočice, četkice, sapuni i kozmetika na pultu brzo stvaraju utisak nereda. Rješenje: koristite tacne, organizatore ili ormariće – ostavite samo 2–3 ključna proizvoda na vidiku.

5. Loša rasvjeta koja ističe nedostatke

Hladno ili slabo svjetlo čini da se vidi svaka mrlja i prašina. Rješenje: toplo svjetlo (2700K) oko ogledala i dodatna rasvjeta iznad tuša – prostor djeluje čistije i prijatnije.

6. Neadekvatna ventilacija i vlaga

Vlaga dovodi do plijesni, mirisa i tamnih mrlja. Rješenje: ugradite dobar ventilator ili redovno provjetravajte – suvo kupatilo izgleda uvijek svježe.

7. Previše šarenih ili zastarjelih detalja

Šarene prostirke, zavjese ili ukrasi iz 90-ih brzo stvaraju utisak starosti i nereda. Rješenje: neutralni tonovi i minimalizam – bijela prostirka, prozirna zavjesa za tuš.

