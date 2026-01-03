logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stalno čistite kupatilo i opet je neuredno? Evo rješenja koje možete da primijenite odmah

Stalno čistite kupatilo i opet je neuredno? Evo rješenja koje možete da primijenite odmah

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
0

Male promjene u dizajnu i organizaciji mogu učiniti da kupatilo uvijek izgleda besprijekorno čisto – čak i sa minimalnim čišćenjem. Probajte ove savjete i uživajte u svježem, elegantnom prostoru.

Savjeti za uredno kupatilo Izvor: Shutterstock
  • Otvorene police prepune proizvoda, gomila peškira ili stvari na pultu brzo stvaraju utisak nereda i prljavštine – rješenje je organizacija u korpama, tacnama i zatvorenim ormarićima.
  • Hladno ili slabo svjetlo ističe svaku mrlju, dok kamenac na slavini ili mrlje na ogledalu odmah ostavljaju neuredan utisak – toplo svjetlo i redovno glancanje detalja imaju veliki efekat.

Dizajn kupatila nije samo važan za izgled ove prostorije, već i za način održavanja - neke domaćice se žale da ulažu veliki trud, ali im kupatilo uvijek djeluje neuredno.

"Mnogi vjeruju da im je kupatilo malo i da zato u njemu brzo nastaje nered", objašnjava Meri Korneta. "Međutim, moje iskustvo pokazuje da veća kvadratura ne donosi red. Što više prostora imamo, to više stvari pokušavamo da tu smjestimo."

Stručnjaci otkrivaju najčešće zamke u samom dizajnu kupatila i daju savjete zahvaljujući kojima će kupatilo uskoro zablistati čistoćom i urednošću.

1. Previše otvorenih polica sa neurednim stvarima

Otvorene police su lijepe, ali ako su prepune šarenih bočica, polupraznih proizvoda ili nasumičnih stvari, stvaraju utisak haosa. Rješenje: koristite korpe, kutije ili prozirne posude za organizaciju. Ostavite samo lijepe, usklađene proizvode na vidiku.

2. Neusklađeni ili izbledjeli peškiri

Stari, izbledjeli ili različiti peškiri koji vise na sve strane stvaraju vizuelno nered iako su čisti i ispeglani.. Rješenje: investirajte u set peškira u jednoj neutralnoj boji (bijeloj, sivoj ili bež) i redovno ih mijenjajte.

peškiri
Izvor: Shutterstock

3. Prljave fugne između pločica

Čak i čiste pločice izgledaju prljavo ako su fugne tamni ili pljesnive. Rješenje: redovno čistite fugne sodom bikarbonom i sirćetom ili razmislite o tamnijim fugnama prilikom renoviranja (manje se vidi prljavština).

4. Pretrpan pult oko lavaboa

Bočice, četkice, sapuni i kozmetika na pultu brzo stvaraju utisak nereda. Rješenje: koristite tacne, organizatore ili ormariće – ostavite samo 2–3 ključna proizvoda na vidiku.

kupatilo
Izvor: Shutterstock

5. Loša rasvjeta koja ističe nedostatke

Hladno ili slabo svjetlo čini da se vidi svaka mrlja i prašina. Rješenje: toplo svjetlo (2700K) oko ogledala i dodatna rasvjeta iznad tuša – prostor djeluje čistije i prijatnije.

6. Neadekvatna ventilacija i vlaga

Vlaga dovodi do plijesni, mirisa i tamnih mrlja. Rješenje: ugradite dobar ventilator ili redovno provjetravajte – suvo kupatilo izgleda uvijek svježe.

7. Previše šarenih ili zastarjelih detalja

Šarene prostirke, zavjese ili ukrasi iz 90-ih brzo stvaraju utisak starosti i nereda. Rješenje: neutralni tonovi i minimalizam – bijela prostirka, prozirna zavjesa za tuš.

(Lepa i srećna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

kupatilo savjeti uređenje doma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA