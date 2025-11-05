Kako da vaše kupatilo izgleda skuplje nego što jeste? 8 ideja koje će vas oduševiti

Da li tražite lijepe ideje za kupatilo? Na pravom ste mjestu!

Izvor: Shutterstock

Kupatiloje često najmanja prostorija u domu — ali i ona koja najviše govori o stilu. Iako renoviranje može biti skupo, postoji mnogo načina da se postigne luksuzan izgled bez velikih troškova. Ključ je u pažljivom odabiru detalja, pametnom kombinovanju materijala i malo kreativnosti.

Predlažemo osam dobrih ideja koji će vaše kupatilo učiniti sofisticiranim, bez potrebe za velikim budžetom.

1. Detalji koji pričaju priču

Umjesto uobičajene kupatilske galanterije, birajte unikatne komade — drvene poslužavnike za kadu, ručno rađene držače za sapun ili keramičke čaše za četkice. Takvi detalji unose toplinu i karakter, a često se mogu pronaći kod lokalnih umjetnika.

2. Usklađeni tekstili za skladan utisak

Jednostavna promjena — poput usklađivanja peškira, zavjesa i prostirki — može potpuno promijeniti atmosferu. Kada su svi tekstilni elementi u harmoniji, prostor djeluje uredno, promišljeno i vizuelno skuplje.

3. Ogledalo kao centralni detalj

Zaboravite na standardna ogledala — birajte modele sa zanimljivim ramovima, teksturama ili oblicima. Ogledalo sa karakterom može postati vizuelni centar kupatila i podići cijeli prostor bez potrebe za većim intervencijama.

4. Kupatilo kao lični kutak za uživanje

Promijenite perspektivu: ne gledajte na kupatilo samo kao na funkcionalni prostor. Dodajte umjetničke slike, dekorativne police, zanimljive ormariće — sve ono što biste stavili u dnevnu sobu, ali u manjoj mjeri. Kupatilo može postati vaša mala oaza.

5. Pločice koje ostavljaju utisak

Kombinujte skuplje pločice na podu sa jednostavnijim na zidovima. Čak i ako koristite povoljne pločice, način na koji ih postavite — recimo, djelimično oblaganje zidova oko tuša — može stvoriti utisak luksuza i kohezije.

6. Umivaonik koji privlači pažnju

Ormarić ispod lavaboa ne mora da bude dosadan. Igrajte se bojama, teksturama i oblicima — na primjer, umetnuti paneli ili LED trake mogu da potpuno transformišu prostor. Mali detalji zaista imaju veliki efekat.

7. Red kao luksuz

Ništa ne djeluje skuplje od urednog prostora. Uložite u organizere za fioke, kutije za sitnice i držače za kozmetiku. Dodajte kvalitetne peškire i mekan tepih — osjećaj luksuza dolazi iz reda i pažnje prema detaljima.

8. Tapete koje mijenjaju sve

Tapete u kupatilu? Apsolutno da — pod uslovom da su otporne na vlagu. Suptilni uzorci mogu vizuelno proširiti prostor, dok grafički printovi unose dozu drame i stila. Prava tapeta može učiniti da i najmanje kupatilo izgleda kao hotelski spa.

(Lepa i srećna/Mondo)