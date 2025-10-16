Vaš privatni spa: Savjeti arhitekte za uređenje kupatila (Video)

U našem mini serijalu, u kome nam je gošća banjalučka arhitektica Biljana Novaković, danas razgovaramo o uređenju kupatila.

Male ili velike pločice? Prirodna ili ugrađena ventilacija? Tuš kabina ili kada? Pločice do plafona, ili samo do pola zida?

Poslušajte odgovore naše sagovornice:

Ako imate dilemu, birajte manje pločice, iz praktičnih, ali i estetskih razloga. Pod neka bude baza za paletu boja, a sve ostalo, kaže Biljana, podredite svojim potrebama i navikama.

Smjernice i trendovi

Savremeni trendovi u uređenju kupatila usmjereni su na spoj funkcionalnosti i estetike. Popularni su prirodni materijali poput kamena i drveta, u kombinaciji s neutralnim tonovima – bež, siva i bijela ostaju dominantne boje, dok zlatni i crni detalji daju dozu luksuza.

Minimalizam i čiste linije i dalje su u modi, ali sve više prostora zauzimaju i elementi koji unose toplinu doma, poput biljaka, rasvjete s toplim svjetlom i tekstura nalik spa ambijentu.

Stručnjaci savjetuju da se prilikom uređenja vodi računa o praktičnosti: kvalitetna ventilacija, dovoljno prostora za odlaganje i energetski efikasna rasvjeta ključni su za dugotrajnost i udobnost.

Ogledala velikih dimenzija i staklene tuš kabine optički proširuju prostor, dok se trend pametnih kupatila – s digitalnim kontrolama temperature, rasvjete i muzike – sve više širi i kod nas.

