Vaš privatni spa: Savjeti arhitekte za uređenje kupatila (Video)

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
U našem mini serijalu, u kome nam je gošća banjalučka arhitektica Biljana Novaković, danas razgovaramo o uređenju kupatila.

4.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Male ili velike pločice? Prirodna ili ugrađena ventilacija? Tuš kabina ili kada? Pločice do plafona, ili samo do pola zida?

Poslušajte odgovore naše sagovornice:

Ako imate dilemu, birajte manje pločice, iz praktičnih, ali i estetskih razloga. Pod neka bude baza za paletu boja, a sve ostalo, kaže Biljana, podredite svojim potrebama i navikama.

Smjernice i trendovi

Savremeni trendovi u uređenju kupatila usmjereni su na spoj funkcionalnosti i estetike. Popularni su prirodni materijali poput kamena i drveta, u kombinaciji s neutralnim tonovima – bež, siva i bijela ostaju dominantne boje, dok zlatni i crni detalji daju dozu luksuza.

Minimalizam i čiste linije i dalje su u modi, ali sve više prostora zauzimaju i elementi koji unose toplinu doma, poput biljaka, rasvjete s toplim svjetlom i tekstura nalik spa ambijentu.

Izvor: Shutterstock

Stručnjaci savjetuju da se prilikom uređenja vodi računa o praktičnosti: kvalitetna ventilacija, dovoljno prostora za odlaganje i energetski efikasna rasvjeta ključni su za dugotrajnost i udobnost.

Ogledala velikih dimenzija i staklene tuš kabine optički proširuju prostor, dok se trend pametnih kupatila – s digitalnim kontrolama temperature, rasvjete i muzike – sve više širi i kod nas.

Poslušajte i Biljanine savjete za uređenje spavaće sobe:

Kao i dnevne:

A ukoliko želite da znate kao "odjugoslaviti" stari stan, pogledajte ovaj video:

Kako "odjugoslaviti" stari stan? Masivni regali, plišani trosjedi i teške zavese obilježili su djetinjstvo generacije koja je rasla 70-ih ili 80-ih. Danas važi pravilo – manje je više, pa se ljudi koji kupe stariji i nikad renoviran stan često nađu u dilemi - sve pobacati ili ipak ponešto zadržati Banjalučka arhitektica Biljana Novaković bila nam je sagovornica na mnogo sličnih tema, ali danas ima nekoliko savjeta za vas koji razmišljate o kupovini stana koji u sebi čuva duh Jugoslavije. Zaboravite na regale preko cijelog zida i tamne draperije. Zadržite goblene, kristalnu vazu ili poneki retro detalj – u modernom prostoru djeluju kao šarmantan akcenat. Miks prošlosti i sadašnjosti je pravi recept za svjež i funkcionalan dom.

KUHINJA