Nedjelja dizajna na MONDO portalu: Savjeti arhitekte za uređenje dnevne sobe (VIDEO)

S banjalučkom arhitekticom Biljanom Novaković osmislili smo mini specijal u okviru koga ćemo vam ponuditi savjete, sugestije i trikove za uređenje doma.

Biljana je za MONDO govorila o trendovima u arhitekturi i dizajnu, otkrila nam je koje su najčešće greške i propusti, na čemu ne treba da štedimo, ali i gdje nema razloga da se rasipamo.

Danas je pred vama prvi dio serijala, koji smo posvetili uređenju dnevne sobe. Narednih dana objavićemo slične smjernice za sve ostale prostorije u stanu, a u petak vas na našem portalu očekuje opširan intervju, u kome nam je Biljana otkrila mnoštvo zanimljivosti iz njenog posla, korisnih savjeta i "zamki" prilikom kupovine i opremanja stana.

Posao dizajnera počinje mnogo prije biranja boja za zidove ili kupovine namještaja. Naša sagovornica kaže da je uvijek najvažnije da je prostor prilagođen osobi ili osobama koje će u njemu da žive.

Smjernice i trendovi

Trendovi uređenja dnevne sobe kreću se u pravcu toplijih, prirodnijih i udobnijih prostora. Umjesto hladnih sivih i bijelih tonova, u prvi plan dolaze zemljane boje – bež, terakota, maslinasto zelena – koje stvaraju osjećaj smirenosti i topline.

Prirodni materijali poput drveta, kamena i lana u kombinaciji s bogatim teksturama daju prostoru dubinu, dok je prisutna i snažna inspiracija prirodom kroz tzv. biophilic design – mnogo zelenila, sobne biljke i detalji koji unose vanjski svijet u enterijer.

Istovremeno, naglasak je na udobnosti i fleksibilnosti, pa modularni komadi namještaja i mekani oblici zamjenjuju stroge linije i oštre ivice. Zaobljene sofe i stolovi stvaraju lakoće i svježine, dok maksimalizam u dekoru donosi hrabre boje, uzorke i personalizovane detalje koji odmiču od stroge minimalne estetike.

Poseban akcenat stavlja se i na održivost – reciklirani materijali, prirodni tekstil i namještaj izrađen s ekološkim pristupom postaju standard, dok kombinacija različitih materijala i vintage elemenata dodaje prostoru karakter i originalnost.

