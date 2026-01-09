Zaboravite oštre ivice, usne su prirodnije: 2026. godina donosi mekana "halo" usta

"Halo" usne pristaju svima: mlađe djevojke dobijaju puniji izgled bez filera, a zrelije usne izgledaju svježe i hidrirano.

Izvor: Shutterstock

Godina 2026. u beauty svijetu donosi veliku promjenu na polju šminkanja usana – zaboravite na oštre, precizne konture i overlining koji je dominirao posljednjih godina.

Umjesto toga, dolazi mekani "halo" efekat – tehnika koja usnama daje prirodan, puniji izgled sa nježnim prelazima boja i difuznim rubovima. Ovaj trend već osvajaju TikTok i Instagram, a stručnjaci ga nazivaju "najprirodnijim filler efektom bez igle".

"Halo lips" je tehnika gdje se tamnija nijansa olovke ili ruža nanosi samo na centralni dio usana, dok se rubovi ostavljaju mekši i difuzni – često sa svjetlijom ili prozirnom bojom.

Efekat podsjeća na blagi oreol (halo) oko usana, što ih vizuelno čini punijim, sočnijim i mlađim. Nema oštrih linija, nema pretjeranog konturisanja – sve je nježno, prirodno i romantično.

Celebrity inspiracije: Hejli Biber, Rouzi Hantington-Vajtli i Sidni Svini već nose ovaj look na crvenim tepisima – nude tonovi sa blagim prelazom u roze ili breskvasto, bez vidljive konture.

Zašto je ovo hit 2026. godine?

Prirodnost na prvom mjestu: Poslije godina "Instagram usana" sa oštrim rubovima i pretjeranim volumenom, dolazi reakcija – želja za mekim, realnim izgledom.

Manje je više: Tehnika je laka za održavanje, ne zahtijeva savršenu preciznost i oprašta greške.

Pogodno za sve uzraste: Mlađe djevojke dobijaju puniji izgled bez fillera, a zrelije usne izgledaju svježe i hidrirano.

Univerzalno: Odgovara svim tonovima kože i oblicima usana – posebno ističe prirodnu ljepotu.

Kako postići "halo" usne kod kuće – korak po korak

Priprema Hidrirajte usne balzamom (npr. sa hijaluronom ili shea buterom) – suve usne neće dobro primiti boju.

Baza Nanesite neutralni ili prozirni balzam/ruž po cijelim usnama – ovo je osnova za difuzni efekat.

Centralni dio Tamnijom nijansom olovke ili ruža (za nijansu tamnija od vaše prirodne boje) popunite samo sredinu usana – gornju i donju. Ne idite do rubova.

Difuzni prelaz Prstom ili četkicom nježno utapkajte boju ka rubovima – stvarajte meki prelaz, bez oštre linije. Možete dodati svjetliju nijansu ili gloss na rubove za još veći "halo" efekat.

Završni sjaj Preko svega nanesite prozirni gloss ili balzam sa sjajem – to daje sočnost i volumen.

Ovaj trend je savršen za svakodnevni izgled – brz, lak i prirodan. Zaboravite oštre konture – 2026. je godina mekih, punih i prirodnih usana koje izgledaju kao da ste ih upravo poljubili.

(Diva / Lepa&Srećna)