Kako vizuelno povećati usne: Trikovi šminkera za nanošenje ruža promijeniće vaš pogled u ogledalu

Otkrijte trikove šminkera za punije i glađe usne bez estetskih zahvata. Saznajte kako pravilno koristiti olovku, ruž i sjaj.

Izvor: puhhha/Shutterstock

Koliko puta ste nanijeli ruž i pomislili: "Nešto ne izgleda kao na fotografiji"? Istina je da većina žena ruž nanosi na brzinu, iz navike, a ne iz vještine. Tajna savršeno oblikovanih, punijih usana ne leži u skupim proizvodima ni u genima, nego u nekoliko suptilnih poteza koji mijenjaju sve.

1. Olovka kao arhitekta

Većina žena koristi olovku za usne samo da spriječi razlivanje ruža. Ali prava funkcija dobre olovke je skulpturalna – definiše oblik, gradi iluziju volumena i daje čvrstinu boji. Ključ je u nijansi: birajte ton koji je tek nijansu tamniji od prirodne boje usana. Lagano pređite iznad prirodne linije, ali samo na središtu gornje i donje usne. To su tačke koje stvaraju iluziju punoće. Uglove ostavite prirodnim, inače rezultat može izgledati karikaturalno.

2. Svjetlo radi za vas

Profesionalni šminkeri znaju: svjetlost je najbolji alat za stvaranje volumena. Nakon što nanesete ruž, tapnite mrvicu highlight-a na vrh kupidovog luka i tačno u sredinu donje usne. Taj mali odsjaj privlači pogled i daje trodimenzionalni efekat. Ako želite dodatni efekat, probajte ombre tehniku – tamniji ton uz rubove, svjetliji u sredini. Rezultat? Usne izgledaju prirodno punije, a ne našminkane.

3. Sjaj vraća život

Mat ruževi jesu elegantni, ali znaju "ukrasti" dimenziju. Ako želite svježinu i punoću, završite look slojem prozirnog ili blago toniranog lip gloss-a (sjaja) u sredini usana. Sjaj reflektuje svjetlost i vizuelno povećava volumen. Za trenutni plumping efekat (efekat povećanja) posegnite za formulama sa mentolom, cimetom ili hijaluronskim mikrokapsulama koje lagano nadražuju površinu i privremeno povećavaju usne.

Sjaj za usne

Izvor: carlo dapino/Shutterstock

4. Priprema je pola posla

Ni najskuplji ruž neće izgledati dobro na ispucalim usnama. Jednom nedjeljno nježno ih izmasirajte toplim peškirom ili napravite piling od šećera i meda. Zatim nanesite bogat balzam i sačekajte nekoliko minuta prije nego što nanesete boju. Glatka površina reflektuje svjetlost i čini ruž dugotrajnijim, a usne zdravijima.

5. Četkica kao tajno oružje

Nanošenje ruža direktno iz tube možda je brže, ali ne i preciznije. Uz četkicu možete kontrolisati količinu boje, oblik i rubove. Lagani potezi od sredine ka rubu stvaraju mekši prelaz i prirodniji izgled. Konačni rezultat nije "maskirani sloj boje", već sofisticiran i pažljivo izveden make-up.

(Lepota&zdravlje.hr/ Lepa&Srećna)