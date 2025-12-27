logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borba mačke i dobermana: Ovakvo ponašanje velikog psa niko nije očekivao

Borba mačke i dobermana: Ovakvo ponašanje velikog psa niko nije očekivao

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Smiješni snimak dva ljubimca kupio je srca pratioca na Instagramu.

Smiješna borba dobermana i mačke Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Video-snimak neobične "borbe" između dobermana i mačke osvojio je društvene mreže i za kratko vrijeme prikupio čak 2,2 miliona pregleda. Na snimku, koji je mnoge nasmijao do suza, vidi se simpatičan okršaj na pragu vrata jedne sobe, bez trunke agresije, ali uz mnogo humora.

Glavni akteri su radoznali doberman, koji se naizmjenično skriva iza zida i proviruje, i odlučna mačka koja stoji na pragu i neumorno pruža svoje šapice, pokušavajući da ga "udari". Dok pas oprezno izvodi male korake naprijed-nazad, mačka samouvjereno brani svoju poziciju, kao da jasno stavlja do znanja ko je gazda prostora.

Posebno je nasmijalo gledaoce to što doberman, iako znatno veći, djeluje zbunjeno i pomalo uplašeno, dok mačka bez oklijevanja preuzima glavnu ulogu u ovom komičnom duelu.

Bonus video:

Pogledajte

03:23
URNEBESNO! Naša televizijska ekipa snima emisiju, ali MARA I LUNJA im mrse konce! (KURIR TELEVIZIJA)
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

Možda će vas zanimati

Tagovi

mačka pas kućni ljubimci viralno

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA