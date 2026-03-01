Planeta pakla ili kolijevka nepoznatog života? Venera pod lupom ruskih naučnika

Ruski naučnici će istraživati moguće tragove primitivnog života na površini Venere, izjavio je rukovodilac Instituta kosmičkih istraživanja Ruske akademije nauka akademik Lev Zeleni.

On je rekao da će misija obuhvatiti dva aerostata koji će se kretati na visini od oko 50 kilometara, gdje će specijalizovani instrumenti analizirati sastav atmosfere u potrazi za supstancama koje mogu ukazivati na prisustvo primitivnih organskih oblika života.

Paralelno s tim, planirana je i potraga za potencijalnim oblicima života na samoj površini planete.

Zeleni podsjeća da su u oblačnom sloju Venere ranije uočene apsorpcione linije koje neki naučnici povezuju sa mogućim tragovima mikrobne aktivnosti.

Iako su uslovi na površini planete ekstremni i ne dozvoljavaju postojanje života u obliku poznatom na Zemlji, postoje hipoteze o drugačijim, alternativnim oblicima samoorganizacije materije koji bi mogli predstavljati neku vrstu života.

Dodatnu misteriju predstavljaju snimci koje su napravile sovjetske letjelice, a na kojima su uočene strukture koje se mijenjaju od kadra do kadra.

"Ako je riječ o kretanju, teško je objasniti ga kao puko pomjeranje stena ili fragmenata tla", naveo je Zeleni, dodajući da pitanje postojanja nepoznatih procesa na površini Venere već deceniju ostaje otvoreno.

Lansiranje misije "Venera-D", koja će obuhvatiti sletni modul, aerostatske sonde i orbitalni aparat, planirano je do 2036. godine.

Međutim, naučnici se nadaju da bi projekat mogao biti ubrzan na period 2033–2034. godina, ukoliko tehničke i industrijske okolnosti to dozvole, prenosi "Sputnjik".

Misija "Venera-D" predstavlja jedan od ključnih koraka Rusije u obnovi međuplanetarnih istraživanja i mogla bi da donese nove odgovore na pitanje da li život, u nekom obliku, može postojati i van Zemlje.

(Srna)