Šta se dešava u tijelu kad prestanete da pušite: Promjene počinju već poslije 20 minuta

Šta se dešava u tijelu kad prestanete da pušite? Prve promjene počinju već poslije 20 minuta, a rizik od srčanih bolesti i raka značajno opada tokom godina bez cigareta.

Izvor: Shutterstock

Prve pozitivne promjene u tijelu počinju već 20 minuta nakon posljednje cigarete.

U mjesecima bez pušenja poboljšavaju se pluća, cirkulacija i energija.

Dugoročno se prepolovljuje rizik od srčanih bolesti i raka pluća.

Odluka o prestanku pušenja jedna je od najvažnijih i najpozitivnijih koje osoba može donijeti za svoje zdravlje, a njeni efekti mogu produžiti život i do deset godina. Iako se odvikavanje često čini kao dug i težak proces, ljudsko tijelo ima izuzetnu sposobnost regeneracije koja počinje gotovo odmah.

Duvanski dim sadrži hiljade štetnih hemikalija, ali oporavak organizma počinje brže nego što većina pušača očekuje. Prve pozitivne reakcije bilježe se već 20 minuta nakon posljednje cigarete, čime započinje put oporavka koji iz sata u sat i iz dana u dan donosi sve veće zdravstvene koristi.

Opterećenje na kardiovaskularni sistem

Već u roku od 20 minuta, srčani ritam i krvni pritisak, povišeni zbog nikotina, počinju da se vraćaju u normalu. Poboljšava se cirkulacija, pa ruke i stopala postaju topliji.

Nakon 8 do 12 sati, tijelo se oslobađa viška ugljen-monoksida, otrovnog gasa koji se u krvi vezuje za hemoglobin umjesto kiseonika i smanjuje njegovo dopremanje do tkiva. Sa normalizacijom nivoa ovog gasa, nivo kiseonika u krvi raste, što omogućava plućima i srcu da rade efikasnije.

Već poslije 24 sata bez cigarete, rizik od srčanog udara počinje značajno da opada jer se smanjuje opterećenje na kardiovaskularni sistem, piše Ordinacija.hr

Prvi dani bez nikotina: Čišćenje i obnova

Nakon 48 sati, nervni završeci odgovorni za čulo mirisa i ukusa počinju da se obnavljaju. Hrana dobija puniji ukus, a mirisi postaju intenzivniji - što je jedan od prvih ohrabrujućih znakova oporavka.

Trećeg dana, bronhijalne cijevi u plućima se opuštaju, što olakšava disanje i povećava nivo energije. Upravo u prva tri dana najizraženiji su simptomi nikotinske krize, poput razdražljivosti i anksioznosti, ali oni su jasan znak da se tijelo oslobađa zavisnosti i prilagođava zdravijem funkcionisanju.

Ove tegobe obično značajno slabe već do desetog dana apstinencije.

Cigarete

Izvor: Shutterstock

Mjeseci bez cigarete: Vidljiv oporavak pluća

U periodu od 2 nedjelje do 3 mjeseca, cirkulacija u cijelom tijelu značajno se poboljšava. Krv lakše protiče kroz srce i mišiće, pa fizičke aktivnosti poput hodanja ili vježbanja postaju primjetno lakše.

Istovremeno, funkcija pluća može se poboljšati i do 30%.

Tokom narednih mjeseci, do devetog mjeseca bez pušenja, dolazi do ključne regeneracije cilija – sitnih dlačica u plućima koje čiste sluz i štite od infekcija. Njihov oporavak smanjuje hronični kašalj, zapušenost sinusa i kratak dah, a pluća postaju otpornija na bolesti.

Dugoročne zdravstvene koristi prestanka pušenja

Nakon jedne godine bez pušenja, rizik od koronarne bolesti srca smanjuje se za polovinu u odnosu na aktivnog pušača.

Poslije 5 godina, rizik od moždanog udara približava se nivou osobe koja nikada nije pušila, a rizik od raka usne duplje, grla, jednjaka i mokraćne bešike prepolovljuje se.

Deset godina nakon prestanka, rizik od smrti od raka pluća smanjuje se za oko 50%, a opada i vjerovatnoća raka grkljana i pankreasa.

Konačno, poslije 15 godina bez cigareta, rizik od koronarne bolesti srca gotovo je jednak riziku kod nepušača.

Kardiolog

Izvor: Shutterstock

Dodatne koristi: Izgled i novac

Pored zdravstvenih benefita, prestanak pušenja donosi i druge pozitivne promjene: zdraviji izgled kože, bijelje zube i značajne finansijske uštede.

Godišnja ušteda prosječnog pušača može premašiti 1.600 evra, što se tokom godina pretvara u ozbiljan iznos.

Svaki dan bez cigarete je pobjeda za tijelo i korak ka dužem i kvalitetnijem životu.