Kraj pušenju u Evropi? EU razmatra zabranu filter cigareta i vejpa

EU razmatra zabranu filter i elektronskih cigareta u pokušaju da smanji potrošnju duvana unutar bloka, objavio je njemački list "Bild".

Izvor: Shutterstock

EU planira da slijedi preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o zabrani filtera kako bi se smanjio ukus i atraktivnost cigareta.

Prijedlog zakona Evropskog savjeta sugeriše da bi zabrana proizvodnje, uvoza i distribucije cigareta sa filterom dala važan doprinos smanjenju potrošnje duvana.

Ovaj potez bi, takođe, smanjio izloženost nepušača isparenjima i pomogao u zaštiti životne sredine.

Zabrana elektronskih cigareta, poznatih i kao vejpovi, takođe je na dnevnom redu u Briselu kao dodatna regulatorna opcija.

Kako se navodi u prijedlogu zakona, cigarete, i sa filterom i bez njega, takođe bi mogle biti zabranjene za prodaju u prodavnicama, benzinskim stanicama i kioscima širom EU.

U dokumentu se takođe naglašava potreba zaštite restriktivnih mjera koje planira EU zbog uticaja duvanske industrije.

"Bild" navodi da će prijedlog zakona biti razmatran tokom konferencije Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi od 17. do 22. novembra.

Ako se zakon uvede, to bi bilo ravno de fakto zabrani cigareta u EU s obzirom na činjenicu da se više od 90 odsto njih proizvodi sa filterima.

Ranije ovog mjeseca Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je Evropa pretekla jugoistočnu Aziju, kao region sa najvećim brojem pušača na svijetu.

Prema tim podacima, oko 173 miliona ljudi na kontinentu koristilo je duvan 2024. godine.

(Srna)