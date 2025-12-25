Most u Česmi ponovo “kamen spoticanja”: Mještani Kumsala nezadovoljni zbog pristupnih puteva i izmjene plana

Dio mještana banjalučkog naselja Kumsale strahuje da će završetak mosta u Česmi, umjesto da im olakša život donijeti nove probleme.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Naime, postoje najave da bi moglo doći do izmjene regulacionog plana.

Tvrde da se na ovoj lokaciji priprema teren za izgradnju samo jednog pristupnog puta od fabrike Vitaminka, dok će su ostali dijelovi naselja ostati nepovezani.

"Most koji je godinama bio simbol neispunjenih obećanja i probijenih rokova, sada ulazi u završnicu i izgradnju pristupnih puteva. Upravo tu, prema našim saznanjima, prijeti opasnost da interes jednog privrednog subjekta prevagne nad interesom čitavog naselja. Takve namjere ozbiljno odstupaju od onoga što ljudi očekuju i od javnog interesa", navode mještani Kumsala.

Prema riječima Banjalučanina Veljka Komljenovića, ukoliko bi se dopustilo da se gradi samo pristupni put od Vitaminke, a zanemarili drugi pravci, takav projekat bi značajno odstupao od prvobitnog i bio bi selektivan.

"Neko pokušava da odluke donese tako da formalno svi budu zadovoljni – rok ispoštovan, most 'povezan', kamere odsvirale svoje, a da suštinski, najgore prođu građani, oni kojima taj most najviše treba", navodi Komljenić.

Mještanin Marinko Kovačević ocjenuje da je i put od Vitaminke potreban, ali da se ne smije isključiti i pristup kroz Ulicu braće Pišteljića.

"Ulica braće Pišteljić i pristup iza Vitaminke nisu sporedni detalji, već ključni elementi regulacionog plana i svakodnevnog života naselja. Ako se oni prećutno izbace iz realizacije, onda se ne radi o slučajnoj tehničkoj odluci, nego o svjesnom pogodovanju na štetu građana", smatra Kovačević.

On tvrdi da ima informacije da je na sastanku 24. decembra 2025. godine između predstavnika Grada Banjaluka i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, potvrđeno da pristupni put u Ulicu braće Pišteljić neće biti realizovan u punom obimu, odnosno da neće biti izgrađeni svi pristupni putevi prema važećem regulacionom planu za most u Česmi.

"Zabrinuti smo i upozoravamo da bi se ovakvim pristupom narušio planirani saobraćajni koncept mosta i javni interes", dodao je.

Njegova sugrađanka Angela Paljević objašnjava da mještani Kumsala samo traže da se ispoštuje ono što je dogovoreno.

"Ulica braće Pišteljić i pristup iza Vitaminke nisu dodatak, oni su uslov da naselje Kumsale zaista bude funkcionalno povezano sa mostom", poručila je Paljević.

Mještani insistiraju da se u potpunosti poštuje važeći regulacioni plan, a ne samo dio.

"Tražimo potpunu transparentnost i da se javno objave konačna projektna rješenja i dinamika radova za sve pristupne saobraćajnice, kako bi se spriječilo da bilo ko, pod plaštom rokova i efikasnosti, pogoduje jednom subjektu na štetu cijelog naselja. Ovo nije samo lokalna priča Kumsala. Ovo je test da li u Republici Srpskoj planovi stvarno važe, da li su rokovi obaveza i da li građani imaju pravo na jednako tretiranje", poručili su mještani ovog dijela Banjaluke.