Vlada RS preuzima posao: Pristupni putevi do mosta u Česmi za 60 dana

Vlada Republike Srpske preuzeće izgradnju pristupnih puteva do mosta u banjalučkom naselju Česma, što je bila obaveza Gradske uprave Banjaluka, a radovi bi trebalo da budu završeni do Jovanjdana, rečeno je tokom posjete zvaničnika Srpske gradilištu novog mosta.

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će Vlada preduzeti sve kako bi ovaj posao bio završen.

"Tražićemo i asistenciju grada u smislu da nam se dostavi sva tehnička dokumentacija i sa time ćemo početi u ponedjeljak", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon obilaska novoizgrađenog mosta.

On je istakao da građani ne treba da čekaju na ovako važne projekte.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik podsjetio je da je gradonačelnik Banjaluke prije dvije godine preuzeo obavezu da grad završiti pristupne puteve, dok je Vlada preuzela obavezu izgradnje mosta.

On je dodao da je most završen, a da su pristupni putevi trebali biti lakši dio posla i tehnološki izvodivi.

"Ovdje pravimo presedan i tu klackalicu koju neko želi da koristi samo za `Instagram` želimo da prekinemo. Vlada i preduzeće `Putevi Srpske` će preuzeti posao, a Ministarstvo za prostorno uređenje i građevinarstvo izdaće građevinsku dozvolu. Vjerujem da ćemo do Jovanjdana iduće godine, 20. januara, ovdje ponovo biti da otvorimo ovu dionicu", rekao je Dodik.

On je ukazao na to da je dionica kod mosta u Česmi višestruko značajna jer je dio većeg plana koji podrazumijeva izgradnju put prema Čelincu i Kotor Varošu, što će rasteretiti ulaz u grad sa svih strana.

Dodik je naveo da Gradska uprava ne preduzima ništa, iako treba da donose regulacione planove i rješava imovinskopravne odnose.

"Nepristojno je da se čeka proljeće ili neke iduće godine sa već izgrađenim mostom", ocijenio je Dodik, te istakao da se posao treba završiti.

On je pozvao Skupštinu grada Banjaluka da postigne sporazum sa Vladom kada je riječ o izgradnji pristupnih puteva.

"Ako bude bilo kakvih problema na realaciji Gradske uprave po ovom pitanju, predlažem premijeru da promijeni zakon i da se utvrde jasne nadležnosti i prekine sa zaustavljanjem procedura i stalnim mrcvarenjima", ukazao je Dodik.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da će resorno ministarstvo učiniti sve što je potrebno kako bi se završili pristupni putevi od mosta u naselju Česma.

"Želimo prevazići sve nesporazume i podjele koji se dešavaju uvijek na štetu isključivo mještana. Za 60 dana pristupni putevi će biti u funkciji", naglasio je Stevanović.

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković pojasnio je da je most u Česmi ukupne dužine 175 metara, širine oko 15 metara, sa dvije saobraćajne i biciklističke trake, te dvije pješačke staze, kao i da je ukupna vrijednost investicije oko 6.600.000 KM.

"Rok za izvođenje radova je bio 19. novembar, a radovi su završeni prije nekih sedam do deset dana", rekao je Janković.

Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić izrazio je zadovoljstvo što je postignut dogovor o projektu koji, kako je rekao, ne treba da bude političko pitanje.

Prema njegovim riječima, mještane zanima samo rješenje, te ukoliko jedan nivo vlasti ne može da završi posao, može drugi.

"Idemo na to da se ne takmičimo ko će kome šta opstruisati i blokirati, nego ko prije može šta da završi, što je i svrha našeg služenja građanima", poručio je Stevandić.

Predstavnik Mjesne zajednice Česma Miloš Krčić rekao je da su mještani presrećni što je Vlada Srpske preuzela na sebe završavanje posla, te da ih ne zanimaju nikakve predizborne priče.

"Zahvalni smo što će se ovo završiti i privesti kraju u korist svih nas koji ovdje živimo", poručio je Krčić.

Podsjećamo, nakon što je most završen, direktor Puteva RS rekao je da je za pristupne puteve zadužen Grad Banjaluka, na šta je Stanivuković odgovorio da je "nasjeo" na prevaru Vlade RS u vezi sa izgradnjom ovog mosta.

