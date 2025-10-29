logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počelo asfaltiranje mosta u naselju Česma (FOTO)

Počelo asfaltiranje mosta u naselju Česma (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
0

U naselju Česma danas je počelo asfaltiranje mosta preko rijeke Vrbas, nakon višemjesečnih žalbi građana na spor intenzitet radova. Radovi su tokom ljeta, nakon višemjesečnog zastoja, ponovo intenzivirani.

Asvaltiranje mosta u Česmi Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Odlukom Vlade Republike Srpske preduzeće “Putevi Republike Srpske” zaduženo je za izgradnju mosta, dok bi pristupne saobraćajnice trebalo da izgradi Grad Banjaluka. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 6,6 miliona KM.

Vršilac dužnosti direktora “Puteva RS” Miroslav Janković 21. oktobra je izjavio:

“Na mostu se trenutno radi hidroizolacija. Ako nas posluži vrijeme, u narednih sedam dana biće završeni svi slojevi kolovoza. Poslije toga slijedi montiranje ograde", rekao je on.

Janković je napomenuo da će most u Česmi biti u potpunosti završen u dijelu posla koji je preduzeće “Putevi RS” preuzelo, odnosno gradnja same konstrukcije mosta koja spaja lijevu obalu Vrbasa sa naseljem Česma.

On je ponovio da su pristupne saobraćajnice u nadležnosti Gradske uprave Banjaluka, koja je taj posao preuzela u skladu sa potpisanim sporazumom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Česma most Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ