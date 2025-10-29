Počelo asfaltiranje mosta u naselju Česma (FOTO)

U naselju Česma danas je počelo asfaltiranje mosta preko rijeke Vrbas, nakon višemjesečnih žalbi građana na spor intenzitet radova. Radovi su tokom ljeta, nakon višemjesečnog zastoja, ponovo intenzivirani.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Odlukom Vlade Republike Srpske preduzeće “Putevi Republike Srpske” zaduženo je za izgradnju mosta, dok bi pristupne saobraćajnice trebalo da izgradi Grad Banjaluka. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 6,6 miliona KM.

Vršilac dužnosti direktora “Puteva RS” Miroslav Janković 21. oktobra je izjavio:

“Na mostu se trenutno radi hidroizolacija. Ako nas posluži vrijeme, u narednih sedam dana biće završeni svi slojevi kolovoza. Poslije toga slijedi montiranje ograde", rekao je on.

Janković je napomenuo da će most u Česmi biti u potpunosti završen u dijelu posla koji je preduzeće “Putevi RS” preuzelo, odnosno gradnja same konstrukcije mosta koja spaja lijevu obalu Vrbasa sa naseljem Česma.

On je ponovio da su pristupne saobraćajnice u nadležnosti Gradske uprave Banjaluka, koja je taj posao preuzela u skladu sa potpisanim sporazumom.