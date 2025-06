Direktor "Puteva RS": Most u Česmi gotov za mjesec dana, ali neće biti pušten u saobraćaj

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je da će ovo javno preduzeće za mjesec do mjesec i po završiti izgradnju mosta preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma.

Izvor: Grad Banja Luka

Janković je izrazio žaljenje što most neće biti pušten u saobraćaj jer grad Banjaluka nije izgradio pristupne saobraćajnice.

"Još jednom apelujem da ljudi u Gradskoj upravi što prije završe svoj dio posla, odnosno obavezu koju su na tom planu preuzeli, i da to sve bude pušteno u funkciju na zadovoljstvo svih građana, pogotovo onih koji žive u tom dijelu Banjaluke", rekao je Janković.

On je precizirao da je odlukom Vlade Republike Srpske preduzeće "Putevi" zaduženo za izgradnju mosta, a da je pristupne puteve trebalo da izgradi grad Banjaluka.

"Stepen završetka radova na mostu je oko 90 odsto. Ukupna vrijednost investicije je 6,6 miliona KM, od čega je nepunih šest već finansirano. Ostalo je da se na mostu urade završni slojevi kolovoza i asfalta, odbojna ograda i praktično šminka na njemu", naveo je Janković.

On je ukazao da je u posljednjih mjesec i po do dva problem predstavljalo što teške mašine nisu mogle doći do mosta zbog nepostojanja pristupnih saobraćajnica.

"Međutim, mi želimo da ispoštujemo rok koji smo sklopili sa izvođačem zbog čega ćemo da uradimo pristup mostu sa jedne strane. Odnosno da teške mašine - finišeri i valjci mogu doći na most", rekao je Janković.

