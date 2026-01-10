Zimski uslovi ponovo zatvorili Romaniju za šlepere i teretna vozila

Zbog zimskih uslova za vožnju ponovo je u prekidu saobraćaj preko Romanije za teretna vozila sa prikolicom i za šlepere, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izvor: Milorad Gutalj, Srna

Zbog snjžnih smetova, u prekidu je saobraćaj na putu Ulog-Klanci preko prevoja Morine.

Na putnim pravcima Resanovci-Drvar i Bosansko Grahovo-Strmica na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila.

Na dionici Olovo-Kladanj preko prevoja Karaula obavezna je upotreba lanaca za teretna vozila.

Na ostalim dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja, vozačima se skreće pažnja na zasnježen kolovoz i otežanu vožnju, naročito na putu Gacko prema Trnovu i Šćepan Polju.

U nižim predjelima saobraćaj se odvija usporeno, jer su kolovozi izrazito klizavi.

Vidljivost je zbog magle smanjena u kotlinama i duž riječnih tokova, posebno na širem području Istočnog Sarajeva, Foče, Banjaluke i Gradiške.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, osim odrona, vozačima se skreće pažnja i na opasnost od ledenica.