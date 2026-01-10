logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zimski uslovi ponovo zatvorili Romaniju za šlepere i teretna vozila

Zimski uslovi ponovo zatvorili Romaniju za šlepere i teretna vozila

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Zbog zimskih uslova za vožnju ponovo je u prekidu saobraćaj preko Romanije za teretna vozila sa prikolicom i za šlepere, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

snijeg na putu Izvor: Milorad Gutalj, Srna

Zbog snjžnih smetova, u prekidu je saobraćaj na putu Ulog-Klanci preko prevoja Morine.

Na putnim pravcima Resanovci-Drvar i Bosansko Grahovo-Strmica na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila.

Na dionici Olovo-Kladanj preko prevoja Karaula obavezna je upotreba lanaca za teretna vozila.

Na ostalim dionicama u višim planinskim predjelima i preko prevoja, vozačima se skreće pažnja na zasnježen kolovoz i otežanu vožnju, naročito na putu Gacko prema Trnovu i Šćepan Polju.

U nižim predjelima saobraćaj se odvija usporeno, jer su kolovozi izrazito klizavi.

Vidljivost je zbog magle smanjena u kotlinama i duž riječnih tokova, posebno na širem području Istočnog Sarajeva, Foče, Banjaluke i Gradiške.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina, osim odrona, vozačima se skreće pažnja i na opasnost od ledenica.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Romanija saobraćaj zima

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ