logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Parfemi koji "griju": 5 najboljih mirisa za snježne zimske dane

Parfemi koji "griju": 5 najboljih mirisa za snježne zimske dane

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Otkrijte 5 parfema koje morate probati ove zime. Topli, zavodljivi i sofisticirani mirisi savršeni su za hladne, snježne dane.

izbor parfema za zimske dane Izvor: TANYARICO/Shutterstock

  • Zimi su najbolji parfemi oni sa toplim i začinjenim notama.
  • Top 5 parfema za snežne dane uključuje mirise od drvenih i cvjetnih nota do vanile i mošusa.
  • Pravi izbor parfema čini zimske šetnje i večeri nezaboravnim.

Zima nosi posebnu magiju – hladan vazduh, snežne pahulje i mirise koji nas podsećaju na tople džempere i čaj. Upravo zato, izbor parfema za zimske dane treba da bude pažljiv – želite mirise koji griju, ostavljaju utisak i unose toplinu u hladne dane.

Evo pet parfema koji savršeno prate snježne dane i postaju vaš nevidljivi aksesoar.

Možda će vas zanimati

1. Jo Malone – Wood Sage & Sea Salt

Ovaj uniseks miris kombinuje drvene note sa osvježavajućim dodirom soli. Idealno za šetnje po snijegu, jer odiše energijom prirode i hladnim vjetrom, a opet ostavlja sofisticiran trag topline.

2. Tom Ford – Black Orchid

Za one koji vole intenzivne i misteriozne mirise, Black Orchid je zimska senzacija. Note crne orhideje, tamjana i začina savršeno se slažu sa zimskim večerima i svečanim prilikama.

3. Chanel – Coco Mademoiselle

Klasičan, ali moćan parfem za hladne dane. Citrusne i cvjetne note u kombinaciji sa toplim tonovima vanile i pačulija čine ga savršeno balansiranim za dan ili večernji izlazak u snijegu.

4. Dior – Hypnotic Poison

Za ljubitelje slatkih, zavodljivih nota. Vanila, badem i jasmin pružaju osjećaj topline i intimnosti, idealan je za romantične šetnje ili zimske večere.

5. Maison Margiela – Replica By the Fireplace

Miris drva i pečenog kestenja donosi pravu atmosferu zimskog kamina, i čini da se osjećate kao da ste u toploj planinskoj kolibi, dok napolju pada snijeg.

Kako izabrati parfem za zimu?

  • Birajte tople note: vanila, ambra, mošus i začini griju i ostavljaju trajan miris.

  • Razmišljajte o prilikama: danju birajte svježije note, večernji izlazak traži intenzivnije mirise.

  • Ne bojte se eksperimentisati – mirisi zimi dobijaju drugačiju dubinu nego ljeti.

U hladnim danima, parfem nije samo miris – on je topli sloj koji vas prati gdje god da krenete, ostavljajući utisak i podižući raspoloženje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

parfemi zima

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA