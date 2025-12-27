logo
Bacate li novac na pogrešan proizvod? Ovo je razlika između parfema i toaletne vode, i nije reč samo o cijeni

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Lepa i srećna
0

Saznajte pravu razliku između parfemske i toaletne vode, kako izabrati idealan miris za sebe i produžiti trajanje parfema uz pravilno čuvanje.

Razlika između parfema i toaletne vode Izvor: Shutterstock
  • Razlika između parfemske i toaletne vode nije samo u jačini mirisa, već i u koncentraciji ulja i kompoziciji.
  • Parfemska voda traje duže i ostavlja jači mirisni trag, dok je toaletna voda laganija i pogodna za dnevne prilike.
  • Rok trajanja parfema zavisi od čuvanja – vlaga, toplota i svjetlost mogu pokvariti miris, zato ih držite na hladnom i tamnom mjestu.

Pronalazak "savršenog mirisa" koji se potpuno uklapa sa hemijom vašeg tijela predstavlja pravi trijumf u svijetu lepote. Ipak, pravi izazov često počinje tek pred policom parfimerije. Razlika između parfemske vode (Eau de Parfum – EDP) i toaletne vode (Eau de Toilette – EDT) nije samo igra riječi.

Stručnjakinje Mary Wallace i Pia Long objašnjavaju da se razlika krije u koncentraciji mirisnih ulja. Toaletna voda obično sadrži između 8 i 12% mirisnog ulja, dok parfemska voda ide od 12 do 18%. Veća koncentracija ne znači nužno bolji kvalitet – parfumeri pažljivo balansiraju formule kako bi postigli željeni efekat na koži.

Više od same jačine mirisa

Mnogi misle da su EDP i EDT isti mirisi, samo različitog intenziteta. U stvarnosti, parfemske kuće često prilagođavaju recepturu. Na primer, Diptyqueova toaletna voda Do Son kombinuje jasmin i cvijet narandže, dok parfemska voda nudi potpuno novu interpretaciju sa dominantnom notom tuberoze. Dakle, kupovinom EDP-a često dobijate novu dimenziju mirisa, a ne samo jači intenzitet.

Veća koncentracija ulja utiče i na postojanost i mirisni trag. Parfemska voda se sporije razvija i traje duže, dok je toaletna voda laganija i idealna za dnevne aktivnosti ili posao.

Ostale kategorije

  • Kolonjska voda (Eau de Cologne) – najlakša, sa 2–4% mirisnog ulja, ne zavisi od pola korisnika.

  • Čisti parfem (Pure Parfum) – luksuz sa do 40% mirisnog ulja, najmanje alkohola, dugotrajan i pogodan za osjetljivu kožu.

Parfem
Izvor: Shutterstock

Rok trajanja

Parfemi imaju rok trajanja. Oksidacija može promijeniti miris u kiseo ili metalik, što znači da više nije za upotrebu. Vlaga i toplota su najveći neprijatelji parfema – kupaonica je najgore mjesto za čuvanje. Najbolje je držati ih na hladnom i tamnom mjestu, daleko od sunčeve svjetlosti i pare, piše Slobodna Dalmacija.

Kako odabrati pravi parfem

  • Testirajte miris na koži, ne samo na tester papiriću, da biste vidjeli kako reaguje sa vašim prirodnim uljima.

  • Nanošenje nahidratizovanu kožu produžava trajanje, dok nanošenje na kosu može isušiti vlasi zbog alkohola.

  • Izbor između toaletne i parfemske vode zavisi od stila života i prilike: EDT je idealna za dnevne, lagane mirise, dok EDP pruža dubinu i toplinu za večernje ili hladnije mesece.

