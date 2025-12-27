Bacate li novac na pogrešan proizvod? Ovo je razlika između parfema i toaletne vode, i nije reč samo o cijeni

Saznajte pravu razliku između parfemske i toaletne vode, kako izabrati idealan miris za sebe i produžiti trajanje parfema uz pravilno čuvanje.
- Razlika između parfemske i toaletne vode nije samo u jačini mirisa, već i u koncentraciji ulja i kompoziciji.
- Parfemska voda traje duže i ostavlja jači mirisni trag, dok je toaletna voda laganija i pogodna za dnevne prilike.
- Rok trajanja parfema zavisi od čuvanja – vlaga, toplota i svjetlost mogu pokvariti miris, zato ih držite na hladnom i tamnom mjestu.
Pronalazak "savršenog mirisa" koji se potpuno uklapa sa hemijom vašeg tijela predstavlja pravi trijumf u svijetu lepote. Ipak, pravi izazov često počinje tek pred policom parfimerije. Razlika između parfemske vode (Eau de Parfum – EDP) i toaletne vode (Eau de Toilette – EDT) nije samo igra riječi.
Stručnjakinje Mary Wallace i Pia Long objašnjavaju da se razlika krije u koncentraciji mirisnih ulja. Toaletna voda obično sadrži između 8 i 12% mirisnog ulja, dok parfemska voda ide od 12 do 18%. Veća koncentracija ne znači nužno bolji kvalitet – parfumeri pažljivo balansiraju formule kako bi postigli željeni efekat na koži.
Više od same jačine mirisa
Mnogi misle da su EDP i EDT isti mirisi, samo različitog intenziteta. U stvarnosti, parfemske kuće često prilagođavaju recepturu. Na primer, Diptyqueova toaletna voda Do Son kombinuje jasmin i cvijet narandže, dok parfemska voda nudi potpuno novu interpretaciju sa dominantnom notom tuberoze. Dakle, kupovinom EDP-a često dobijate novu dimenziju mirisa, a ne samo jači intenzitet.
Veća koncentracija ulja utiče i na postojanost i mirisni trag. Parfemska voda se sporije razvija i traje duže, dok je toaletna voda laganija i idealna za dnevne aktivnosti ili posao.
Ostale kategorije
Kolonjska voda (Eau de Cologne) – najlakša, sa 2–4% mirisnog ulja, ne zavisi od pola korisnika.
Čisti parfem (Pure Parfum) – luksuz sa do 40% mirisnog ulja, najmanje alkohola, dugotrajan i pogodan za osjetljivu kožu.
Rok trajanja
Parfemi imaju rok trajanja. Oksidacija može promijeniti miris u kiseo ili metalik, što znači da više nije za upotrebu. Vlaga i toplota su najveći neprijatelji parfema – kupaonica je najgore mjesto za čuvanje. Najbolje je držati ih na hladnom i tamnom mjestu, daleko od sunčeve svjetlosti i pare, piše Slobodna Dalmacija.
Kako odabrati pravi parfem
Testirajte miris na koži, ne samo na tester papiriću, da biste vidjeli kako reaguje sa vašim prirodnim uljima.
Nanošenje nahidratizovanu kožu produžava trajanje, dok nanošenje na kosu može isušiti vlasi zbog alkohola.
Izbor između toaletne i parfemske vode zavisi od stila života i prilike: EDT je idealna za dnevne, lagane mirise, dok EDP pruža dubinu i toplinu za večernje ili hladnije mesece.