Bacate li novac na pogrešan proizvod? Ovo je razlika između parfema i toaletne vode, i nije reč samo o cijeni

Razlika između parfemske i toaletne vode nije samo u jačini mirisa, već i u koncentraciji ulja i kompoziciji.

Parfemska voda traje duže i ostavlja jači mirisni trag, dok je toaletna voda laganija i pogodna za dnevne prilike.

Rok trajanja parfema zavisi od čuvanja – vlaga, toplota i svjetlost mogu pokvariti miris, zato ih držite na hladnom i tamnom mjestu.

Pronalazak "savršenog mirisa" koji se potpuno uklapa sa hemijom vašeg tijela predstavlja pravi trijumf u svijetu lepote. Ipak, pravi izazov često počinje tek pred policom parfimerije. Razlika između parfemske vode (Eau de Parfum – EDP) i toaletne vode (Eau de Toilette – EDT) nije samo igra riječi.

Stručnjakinje Mary Wallace i Pia Long objašnjavaju da se razlika krije u koncentraciji mirisnih ulja. Toaletna voda obično sadrži između 8 i 12% mirisnog ulja, dok parfemska voda ide od 12 do 18%. Veća koncentracija ne znači nužno bolji kvalitet – parfumeri pažljivo balansiraju formule kako bi postigli željeni efekat na koži.

Više od same jačine mirisa

Mnogi misle da su EDP i EDT isti mirisi, samo različitog intenziteta. U stvarnosti, parfemske kuće često prilagođavaju recepturu. Na primer, Diptyqueova toaletna voda Do Son kombinuje jasmin i cvijet narandže, dok parfemska voda nudi potpuno novu interpretaciju sa dominantnom notom tuberoze. Dakle, kupovinom EDP-a često dobijate novu dimenziju mirisa, a ne samo jači intenzitet.

Veća koncentracija ulja utiče i na postojanost i mirisni trag. Parfemska voda se sporije razvija i traje duže, dok je toaletna voda laganija i idealna za dnevne aktivnosti ili posao.

Ostale kategorije

Kolonjska voda (Eau de Cologne) – najlakša, sa 2–4% mirisnog ulja, ne zavisi od pola korisnika.

Čisti parfem (Pure Parfum) – luksuz sa do 40% mirisnog ulja, najmanje alkohola, dugotrajan i pogodan za osjetljivu kožu.

Parfem

Rok trajanja

Parfemi imaju rok trajanja. Oksidacija može promijeniti miris u kiseo ili metalik, što znači da više nije za upotrebu. Vlaga i toplota su najveći neprijatelji parfema – kupaonica je najgore mjesto za čuvanje. Najbolje je držati ih na hladnom i tamnom mjestu, daleko od sunčeve svjetlosti i pare, piše Slobodna Dalmacija.

