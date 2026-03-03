Baštovani već rade ovo u martu: Evo koje cvijeće i voće se sada sade

Mart je idealan mesec za sadnju cvijeća i voćaka. Saznajte koje biljke se sade u martu i kako da pripremite baštu ili balkon za proljeće.

Mart je onaj tihi prelaz između zime i proleća kada priroda još nije sasvim sigurna da li da se probudi, ali baštovani već znaju da je vrijeme da zavrnu rukave. Zemlja se polako zagrijava, dani su sve duži, a upravo ovaj period smatra se idealnim za sadnju brojnih vrsta cvijeća i voćaka koje će imati dovoljno vremena da se ukorene prije nego što temperature počnu naglo da rastu. Za sve koji, poput mnogih koji prve sunčane dane koriste da urede terasu ili dvorište posle posla, žele da iskoriste vikend za male baštenske rituale – mart je zapravo ključni mjesec koji određuje kako će vaša bašta ili balkon izgledati tokom proljeća i ljeta. Cvijeće koje je idealno za sadnju u martu Lale i zumbuli Lukovice ovih proljećnih klasika mogu se saditi početkom marta, bilo direktno u zemlju ili u saksije. Sadnja u ovom periodu omogućava razvoj snažnog korijenskog sistema, što je preduslov za kasnije bujno cvjetanje. Savjet: Sadite ih na dubinu od 10 do 15 cm u rastresitu i dobro dreniranu zemlju.

Lale

Neven

Jedna od najotpornijih biljaka na niže temperature, neven se može sejati direktno u zemlju već u martu. Brzo raste i lako se održava.

Idealan je za: rubove gredica, balkonske žardinjere i prozorske kutije.

Napomena: Mlade biljke zaštitite od kasnih mrazeva.

Neven

Petunije i begonije

Ove vrste zahtijevaju toplije uslove, pa ih je u martu najbolje sejiti u zatvorenom prostoru. Kada prođe opasnost od mraza, možete ih presaditi napolje.

Savjet: Sjetva u saksijama omogućava kontrolu temperature i vlažnosti, što ubrzava klijanje.

Petunija na balkonu

Ljubičica i dan-noć

Savršen izbor za rano proljeće jer dobro podnose hladnije dane i cvjetaju dok ostatak bašte još miruje.

Savjet: Održavajte zemlju umjereno vlažnom i rastresitom.

Dan i noć cveće

Lala u saksijama

Ako ste propustili jesenju sadnju, mart je posljednja prilika da lukovice pripremite za cvjetanje u kontrolisanim uslovima.

Savjet: Koristite dublje saksije i plodno, drenirano tlo.

Lale u saksijama

Voćke koje se sade u martu

Jagode

Sadnja u martu omogućava biljkama da razviju snažan korijen i donesu rane plodove tokom sezone.

Savjet: Zemljište pre sadnje prekopajte i obogatite kompostom.

Jagode

Maline i kupine

Mladice posađene u ovom periodu lakše se ukorjenjuju i bolje podnose ljetnje vrućine.

Savjet: Birajte tlo bogato organskom materijom sa dobrim drenažnim slojem.

Kupine

Borovnice

Zahtijevaju kiselo zemljište i dovoljno vlage.

Savjet: Prije sadnje dodajte treset ili kompost i obezbijedite dovoljno prostora za razvoj grma.

Borovnice

Jabuke i kruške

Rana sadnja smanjuje stres kod mladih sadnica i povećava uspješnost njihovog rasta.

Važno: Nakon sadnje, obilno zalivanje je obavezno.

Jabuke na drvetu

Šljive i trešnje

Sadnja početkom proleća omogućava bolje prilagođavanje zemljištu i brži razvoj tokom sezone.

Trešnje

Praktični savjeti za martovsku sadnju

Zaštita od mraza: Koristite agrotekstil ili foliju kako biste zaštitili mlade biljke od hladnih talasa.

Koristite agrotekstil ili foliju kako biste zaštitili mlade biljke od hladnih talasa. Priprema zemljišta: Tlo treba da bude rastresito, hranljivo i dobro drenirano.

Tlo treba da bude rastresito, hranljivo i dobro drenirano. Zalivanje: Održavajte umjerenu vlažnost – previše vode može izazvati truljenje korijena.

Održavajte umjerenu vlažnost – previše vode može izazvati truljenje korijena. Praćenje rasta: Redovno provjeravajte biljke zbog mogućih štetočina i bolesti.

Redovno provjeravajte biljke zbog mogućih štetočina i bolesti. Malčiranje: Organski malč pomaže u očuvanju vlage i poboljšava strukturu zemljišta.

Kora banane kao prirodno đubrivo

Kora banane predstavlja jednostavan i prirodan način da obogatite zemlju prije sadnje, jer sadrži kalijum, fosfor, kalcijum i magnezijum – elemente koji podstiču rast i cvjetanje biljaka.

Kora od banane

Kako je koristiti?

Zakopavanje u zemlju: Iskopajte rupu dubine 5–10 cm na mjestu gdje planirate sadnju, ubacite isjeckanu koru i prekrijte je zemljom. Razgradnjom će se hranljive materije oslobađati direktno u tlo.

Tečno đubrivo: Koru banane izblendajte sa jednom do dvije čaše vode i dobijenu smesu sipajte oko biljaka.

U kombinaciji sa kompostom: Dodavanje kore banane u kompost dodatno poboljšava strukturu zemljišta i olakšava apsorpciju hranljivih materija, piše Ona.

Dovoljna je jedna do dvije kore po biljci ili po kvadratnom metru – veća količina može narušiti ravnotežu u zemljištu.

Uz malo planiranja u martu, vaša bašta ili čak mala gradska terasa može već u maju izgledati kao pažljivo njegovan zeleni kutak.