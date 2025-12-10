Bašta će vam biti zahvalna: 6 biljaka koje treba orezati prije zime i 3 koje treba da sačekaju proljeće

Ako još niste stigli da sredite baštu, još imate malo vremena prije najhladnijih dana

Izvor: Shutterstock

Jesenje čišćenje bašte ne utiče samo na izgled tokom zime — već i na zdravlje biljaka u narednoj sezoni.

Neke vrste je važno orezati prije mraza, dok druge treba ostaviti da miruju do proljeća. Podsjećamo vas kojih šest ukrasnih biljaka traže pažnju i orezivanje pre zime, a koje tri je bolje ne dirati dok ne otopli.

Biljke koje treba orezati

1. Božur

Božuri su skloni pepelnici i drugim gljivičnim oboljenjima, naročito kad zahladi i vrijeme postane vlažno.

Poslije prvog jačeg mraza, stabljike skratite na 5–7 cm iznad zemlje. Tako ćete sprečiti širenje bolesti i pripremiti biljku za zdrav rast na proljeće.

Izvor: Shutterstock

2. Perunika

Perunike skladište energiju u rizomu sve dok ne stigne zima.

Orezivanje se radi nakon mraza, u obliku lepeze — najviši listovi u sredini (oko 15 cm), niži sa strane. Tako se poboljšava oticanje vode i smanjuje kondenzacija na rizomu, što sprečava trulež.

3. Hosta

Iako su otporne na hladnoću, hoste sa velikim listovima lako postaju sklonište za voluharice i puževe.

Sačekajte da zemlja zaledi, pa uklonite cvjetne stabljike i skratite listove na 5–7 cm. Tako ćete zaštititi nove izdanke od proljećnih štetočina.

Izvor: Shutterstock

4. Floks

Visoki baštenski floks lako obolijeva od pepelnice.

Kad listovi i stabljike pocrne i uvenu, skratite ih na 5–7 cm i uklonite ostatke. To će smanjiti rizik od bolesti sljedeće godine.

Floks

Izvor: Ramil_Nasibulin/Shutterstock

5. Matičnjak

Iako pruža hranu i sklonište pticama i insektima, matičnjak je podložan gljivičnim infekcijama.

Ako primijetite znake bolesti, orežite stabljike do zemlje nakon prvog mraza. Ako su zdrave, možete ih skratiti tik iznad zemlje radi urednijeg izgleda.

Izvor: Shutterstock

6. Ljiljani

Orezivanje ljiljana pomaže da biljka zablista sljedeće sezone. Uvenuli listovi privlače puževe i druge štetočine. U toplijim krajevima, ostavite zelene listove do decembra, pa ih skratite na oko 2 cm. Ne žurite — biljka mora da sačuva energiju u korijenu.

Biljke koje ne treba dirati

1. Ukrasne trave

Zimi dodaju teksturu i pokret bašti, a ujedno štite koren od mraza. Orezuju se tek u rano proljeće.

2. Hortenzije (Hydrangea)

Zavisno od vrste, neke cvjetaju na starim, a neke na novim granama. Ako niste sigurni, bolje je da ih ne dirate do marta.

3. Ehinacea i rudbekija

Njihove suve cvjetne glavice su hrana za ptice, a stabljike štite tlo. Orezivanje ostavite za kraj zime.

Zapamtite, ne morate sve da sredite u jednom danu. Pratite vremenske uslove, sačekajte prvi mraz, i radite korak po korak.

Vaša bašta će vam na proljeće zahvaliti — zdravim biljkama, manje štetočina i više cvjetova.