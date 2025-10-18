logo
Biljke u bašti koje traže da ih nađubrite odmah: Vaše dvorište će biti najljepše u kraju već u proljeće

Biljke u bašti koje traže da ih nađubrite odmah: Vaše dvorište će biti najljepše u kraju već u proljeće

Autor Dušan Volaš Izvor Lepa i srećna
0

Pripremite biljke u bašti i nađubrite ih ako želite da u proljeće vaše dvorište bude najljepše!

Koje biljke treba đubriti na jesen i koje đubrivo Izvor: Shutterstock

Jesen je savršeno vrijeme da svojoj bašti pružite svu potrebnu negu i đubrenjem obezbijedite da biljke uspješno prezime i u proljeće ponovo ožive u punom sjaju.

Pravilno đubrenje sada znači jači koren, otpornost na hladnoću i bujnu vegetaciju naredne godine. Evo kako da njegujete biljke u jesen.

Povrće i voće

Kupusnjače poput kupusa, karfiola i brokolija đubrite đubrivom bogatim fosforom i kalijumom, jer to pomaže jakom razvoju glavica i otpornosti na niske temperature. Šargarepu i cveklu đubrite kalijumom kako bi korijenje bilo krupnije i slađe. Listnato zeleno povrće kao što su spanać i rukola vole đubrivo sa umjerenim sadržajem azota za zdrav i mekan list.

Voćke poput jabuka i krušaka đubrite kalijumom, što doprinosi sočnosti i kvalitetu plodova, ali i boljoj otpornosti biljaka na bolesti. Maline i kupine bolje uspijevaju uz organska đubriva, poput komposta ili stajnjaka, koji jačaju korijenje i grane.

Izvor: Shutterstock

Ukrasno drveće, žbunje i trava

Za ukrasno drveće i žbunje koristite mineralna đubriva sa sporim otpuštanjem hranljivih materija. Tako će se bolje pripremiti za zimu i na proljeće brže rasti.

Travnjak u jesen tretirajte đubrivom koje je bogato kalijumom i fosforom, jer te hranljive materije jačaju korenski sistem i pomažu travi da prezimi. Pred đubrenje je važno i urediti travnjak — prekositi travu i ukloniti opalo lišće.

Cvijeće

Za cvjetnice koje još uvijek cvjetaju koristite đubrivo sa manjim udelom azota, kako bi cvjetanje trajalo duže bez pretjeranog rasta listova. Lukovice kao što su zumbuli, lala i đurđevak prihranite pre sadnje đubrivom bogatim fosforom i kalijumom kako bi razvile jak korijen i dale zanosne cvjetove na proljeće.

Izvor: Shutterstock

Zimzelene biljke i žbunje koje cvjeta traže mineralno ili organsko đubrivo sa sporim otpuštanjem, jer će na taj način tlo ostati hranljivo tokom cijele zime. Pročitajte i koje biljke ne treba nikad saditi uz kuću.

