Pet provjerenih savjeta za zaštitu biljaka tokom kišne sezone: Očuvaćete baštu i spriječiti truljenje

Otkrijte 5 jednostavnih i efikasnih savjeta kako zaštititi biljke tokom kišne sezone. Uz pomoć ovih savjeta, sprečiti oštećenja i očuvati zdravlje vaše bašte.

Izvor: SantaLiza/Shutterstock

Kišna sezona može biti izazov za vaše biljke, ali uz nekoliko jednostavnih koraka možete im pomoći da prežive i napreduju. Evo šta možete učiniti:

1. Održavajte dobar drenažni sistem

Prekomjerna voda može dovesti do truljenja korena. Pobrinite se da vaša bašta ima dobar drenažni sistem kako bi višak vode mogao da otiče. Ako imate biljke u saksijama, provjerite da li imaju rupe za odvodnju.

2. Koristite zaštitu od prekomjernih padavina

Zaštitite svoje biljke od jakih kiša koristeći netkane materijale ili plastične pokrivače. Ovo će pomoći u sprečavanju oštećenja listova i stabljika.

3. Pravilno malčiranje

Malčiranje pomaže u očuvanju vlage u tlu i sprečava eroziju. Koristite organski malč poput slame ili komposta, ali izbjegavajte prekomernu primjenu koja može zadržati previše vlage.

Talog od kafe kao đubrivo za biljke i travu

Izvor: Shutterstock

4. Ojačajte stabljike i grmove

Tokom kišne sezone, vjetrovi mogu oslabiti stabljike. Koristite kolce ili žičane mreže kako biste stabilizovali biljke i sprečili njihovo savijanje ili lomljenje.

5. Redovno provjeravajte biljke

Često provjeravajte svoje biljke na znakove bolesti ili štetočina. Brza reakcija može sprečiti širenje problema i očuvati zdravlje vaših biljaka.