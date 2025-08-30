logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potop u Dalmaciji, intervenisali vatrogasci (VIDEO)

Potop u Dalmaciji, intervenisali vatrogasci (VIDEO)

Autor Dragana Božić
0

Jaka kiša zahvatila je jug Hrvatske, gdje je na snazi crveni meteoalarm, a u Metkoviću je za deset časova palo rekordna 162 litra kiše po metru kvadratnom.

Potop u Dalmaciji Izvor: Shutterstock

Vatrogasci intervenisali na više lokacija i bili angažovani na ispumpavanju velike količine vode koja je ugrozila saobraćaj i infrastrukturu u gradu.

U ranim jutarnjim časovima bio je poplavljen i auto-put A1, prenose hrvatski mediji.

Jako nevrijeme pogodilo je i Dubrovnik, gdje je obilna kiša na gradskim ulicama napravila slap u gradu.

Vatrogasci su u Dubrovniku imali šest intervencija od kojih se većina odnosila na uklanjanje stabala i grana sa saobraćajnica, ispumpavanje vode iz objekata. 

(Srna/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dalmacija Hrvatska nevrijeme kiša

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ