Potop u Dalmaciji, intervenisali vatrogasci (VIDEO)

Jaka kiša zahvatila je jug Hrvatske, gdje je na snazi crveni meteoalarm, a u Metkoviću je za deset časova palo rekordna 162 litra kiše po metru kvadratnom.

Izvor: Shutterstock

Vatrogasci intervenisali na više lokacija i bili angažovani na ispumpavanju velike količine vode koja je ugrozila saobraćaj i infrastrukturu u gradu.

U ranim jutarnjim časovima bio je poplavljen i auto-put A1, prenose hrvatski mediji.

Jako nevrijeme pogodilo je i Dubrovnik, gdje je obilna kiša na gradskim ulicama napravila slap u gradu.

Vatrogasci su u Dubrovniku imali šest intervencija od kojih se većina odnosila na uklanjanje stabala i grana sa saobraćajnica, ispumpavanje vode iz objekata.

(Srna/Mondo)