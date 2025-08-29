Dijelove Istre potopila obilna kiša, za nekoliko sati palo više kiše nego za cijeli mjesec (FOTO/VIDEO)

Snažno kišno nevrijeme pogodilo je jutros Istru, a najteža situacija je u Bujama gdje je do 9:30 časova palo ekstremnih 135 milimetara kiše, što je više od mjesečnog prosjeka.

Izvor: Screenshot

Zbog opasnosti od bujičnih poplava, nadležni su izdali upozorenja, a za cijelu Hrvatsku na snazi je narandžasti i žuti meteoalarm.

Prema objašnjenju portala Istramet, riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao "padavinski voz", gdje serija olujnih oblaka prelazi preko istog, uskog područja.

"Zbog kontinuirane konvekcije i regeneracije oblaka, to može rezultirati obilnim padavinama na lokalizovanom području, što nerijetko uzrokuje bujične poplave i plavljenja", navode iz Istrameta. Pored Buja, obilna kiša pada i u Novigradu i Umagu.

Povodom nevremena oglasila se i predsjednica Gradskog vijeća Grada Buja, Bojana Puzigaća, koja je upozorila građane na oprez.

"Živimo u vremenu velikih klimatskih ekstrema, a prilagođavanje novim uslovima postaje nužnost. Svoje resurse moramo usmjeravati u sisteme zaštite od poplava", poručila je Puzigaća putem Fejsbuka, apelujući na građane da prate zvanična obavještenja i da se čuvaju.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za danas je najavio promjenljivo oblačno vrijeme, ali je zbog mogućnosti lokalnih nevremena izdao upozorenja za cijelu državu.

