Grmljavinsko nevrijeme u Crnoj Gori: Iznad mora zabilježene dvije pijavice (Video)

Snažno i kratkotrajno grmljavinsko nevrijeme obrušilo se sredinom dana na crnogorsku obalu, posebno na područje Bara, gdje su se iznad mora istovremeno formirale čak dvije pijavice.

Nevrijeme u Crnoj Gori Izvor: Youtube/printScreen

Sredinom dana snažno grmljavinsko nevrijeme, prolazno i kratkotrajno, obrušilo se na crnogorsko primorje. Nevrijeme je bilo praćeno jakim gromovima i vrlo obilnim pljuskovima.

Nevrijeme je najintenzivnije bilo na širem području Bara. Istovremeno, atmosfera je bila toliko nestabilna, da su se čak dvije morske pijavice formirale jedna pored druge. Riječ je o tornadima iznad vode.

Srećom, ove pojave nisu stigle do kopna. Nakon nevremena, u ovom času na crnogorskom primorju je vedro, ali i sparno. Tokom vikenda očekuje se ugodnije vrijeme, uz smjenu sunca i oblaka, ponegdje i uz lokalnu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće pojačan sjeveroistočni vjetar.

Inače, Crnu Goru je u više navrata od sinoć pogodilo grmljavinsko nevrijeme. Na udaru su se u više navrata našli skoro svi kontinetalni predjeli, a danas i obala Jadrana.

(MONDO)

Tagovi

Crna Gora nevrijeme

