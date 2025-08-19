Veliko nevrijeme na španskoj obali: Vjetar nosio ljude u more, pijavica se pojavila iznenada (Video)

Idilično nedjeljno popodne na španskoj obali pretvorilo se u dramu kada su udari vrelog vjetra jačine do 90 km/h podizali kamenje, prevrćali suncobrane i nosili kupače na dušecima u otvoreno more!

Nedjeljno popodne na obali Španije obilježio je iznenadni i teško predvidiv meteorološki fenomen. Jaki udari vrelog vjetra, koji su dostizali skoro 90 km/h i nagli skok temperature i do 40 stepeni Celzijusa prevrtali su ležaljke i suncobrane i otežavali kretanje, a mnogi kupači bili su ugroženi zbog nagle promjene vremena.

Španska meteorološka služba Aemet saopštava da je se uobičajen dan na plaži blizu Granade za samo nekoliko minuta pretvorio u rizičnu situaciju, nakon što su iznenadni talasi odvukli na otvoreno more ljude koji su se izležavali u plićaku na dušecima drugim rekvizitima, piše "Juronjuz".

Civilna garda uspjela je da spasi troje ljudi ispred plaže La Joja, dok su još dvoje mladih pomogli putnici sa privatnog čamca i prevezli ih u luku Motril.

Primijećena i morska pijavica

Oko osam sati uveče svedoci su primijetili morsku pijavicu kod mesta Torenueva. U isto vrijeme, snažan vetar u Salobrejni i Kalahondi primorao je kupače da naglo napuste plaže.

Neki su se povukli odmah, dok su druge zatekli udari vjetra koji su podizali čak i veće kamenje i dijelove krovova. Na autoputu ka Granadi stvorila se gužva zbog masovnog napuštanja plaže.Čak 20 poziva hitnim službama

Hitna služba Andaluzije primila je oko 20 poziva - od prijava oborenih grana do odvaljenih tendi i krovnih vijenaca u Motrilu i Granadi. Bilo je i kratkotrajnih prekida u snabdijevanju strujom.

Iako je nastao haos, povređenih nije bilo. Ovakvi udari vrelih vjetrova nastaju kada masa vazduha naglo krene ka površini i prolaskom kroz suve i vrele slojeve dodatno ubrza i ugrije se. Rezultat su snažni udari vjetra i nagli porast temperature.