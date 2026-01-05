logo
Maduru zamrznuta imovina: Mjera stupila na snagu odmah

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Imovina venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura zamrznuta je nakon odluke nadležnih organa, a mjera je stupila na snagu odmah, potvrđeno je iz zvaničnih izvora.

Maduru zamrznuta imovina Izvor: Instagram/timanderson2037

Švajcarska je zamrzla svu imovinu koju u toj zemlji eventualno posjeduju venecuelanski lider Nikolas Maduro i osobe povezane s njim, saopštio je u ponedjeljak Savezni savjet, nakon što su Madura u Karakasu uhapsile američke snage i prebacile ga u Sjedinjene Američke Države.

Mjera stupa na snagu odmah i važi četiri godine, a njen cilj je da spriječi iznošenje potencijalno nezakonito stečene imovine. Ona se nadovezuje na sankcije koje je Švajcarska uvela Venecueli još 2018. godine, navedeno je u saopštenju Saveznog savjeta, prenosi Reuters.

Zamrzavanje imovine ne odnosi se na članove aktuelne venecuelanske vlade. Švajcarske vlasti su navele da će, ukoliko se utvrdi da je neka sredstva pribavljena nezakonito, nastojati da se ona vrate kako bi koristila narodu Venecuele.

Savezni savjet je ocijenio da je situacija u Venecueli nestabilna i da su u narednim danima i nedjeljama mogući različiti ishodi. Švajcarska, kako je navedeno, pažljivo prati razvoj događaja, poziva na smirivanje tenzija i uzdržanost, nudeći svoje posredničke usluge u pronalaženju mirnog rješenja.

"Savezni savjet želi da obezbijedi da se u trenutnoj situaciji nijedna nezakonito stečena imovina ne može iznijeti iz Švajcarske", navodi se u saopštenju.

Zamrzavanje imovine je preventivna mjera i da se odnosi na Madura i njegove saradnike kao strane politički eksponirane osobe, ističe Savjet. Iznosi nisu saopšteni, a vlada još nije odgovorila na upit o tome da li Maduro i njegovi saradnici uopšte imaju imovinu u Švajcarskoj.

 (Biznis.rs/Mondo)

