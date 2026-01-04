logo
Veliki dio bezbjednosnog tima Nikolasa Madura poginuo u američkoj raciji: Oglasio se ministar odbrane Venecuele

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Veliki dio bezbjednosnog tima bivšeg predsjednika Venecuele Nikolasa Madura poginuo je tokom američke vojne racije u Karakasu koja je dovela do njegovog hapšenja, saopštio je venecuelanski ministar odbrane Vladimir Padrino.

Poginuo dio Madurovog obezbeđenja tokom američke racije u Karakasu Izvor: Yuki Iwamura/AP

Veliki dio bezbjednosnog tima nekadašnjeg predsjednika Venecuele Nikolasa Madura poginuo je u američkoj raciji koja je dovela do njegovog hapšenja, izjavio je jutros venecuelanski ministar odbrane, general Vladimir Padrino, u televizijskom obraćanju.

Padrino nije naveo tačan broj žrtava, ali je podržao proglašenje potpredsjednice Delsi Rodrigez za vršioca dužnosti predsjednika i rekao da su oružane snage aktivirane širom zemlje da bi garantovale suverenitet, prenosi Rojters.

SAD su u subotu, oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gdje će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika.

Tagovi

Venecuela Nikolas Maduro

