Svijet bruji o Trampovom snimku: Ovako se pohvalio hapšenjem Madura

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Tramp je na TruthSocial objavio snimak na kojem se prvo vidi Maduro kako sav pun sebe urla "Dođi po mene! Čekam te ovdje u Mirafloresu", misleći na svoju rezidenciju u Karakasu.

Tramp se pohvalio hapšenjem Madura Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP/Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je neobičan snimak na društvenim mrežama kojim se hvali američkom akcijom u Venecueli i hapšenjem Nikolasa Madura.

Maduro potom viče: "Nemoj da čekaš, kukavice!"

Sljedeći kadar prikazuje bjeloglavog orla i kreće numera ACDC-a "Tanderstrak" i čuje se: "Imamo samo tri stvari da kažemo: 'Bog nek blagoslovi naše trupe, Ameriku, gospode palite motore".

Nakon toga slijede kadrovi snimaka napada na Venecuelu, na kojima se vidi kako gore ciljevi koje su američke snage gađale u Karakasu i okolnim područjima.

