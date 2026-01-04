Svijet bruji o Trampovom snimku: Ovako se pohvalio hapšenjem Madura

Tramp je na TruthSocial objavio snimak na kojem se prvo vidi Maduro kako sav pun sebe urla "Dođi po mene! Čekam te ovdje u Mirafloresu", misleći na svoju rezidenciju u Karakasu.
Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je neobičan snimak na društvenim mrežama kojim se hvali američkom akcijom u Venecueli i hapšenjem Nikolasa Madura.
Tramp je na TruthSocial objavio snimak na kojem se prvo vidi Maduro kako sav pun sebe urla "Dođi po mene! Čekam te ovdje u Mirafloresu", misleći na svoju rezidenciju u Karakasu.
Maduro potom viče: "Nemoj da čekaš, kukavice!"
Sljedeći kadar prikazuje bjeloglavog orla i kreće numera ACDC-a "Tanderstrak" i čuje se: "Imamo samo tri stvari da kažemo: 'Bog nek blagoslovi naše trupe, Ameriku, gospode palite motore".
Nakon toga slijede kadrovi snimaka napada na Venecuelu, na kojima se vidi kako gore ciljevi koje su američke snage gađale u Karakasu i okolnim područjima.
