Otkriveno šta su Amerikanci gađali u Venecueli: Pogledajte kako izgleda nebo nakon masovnih udara

Nakon serije napada, iznad Venecuele nema aviona, niti bilo kakvog avio-saobraćaja.

Predsjednik Donald Tramp dao je američkoj vojsci zeleno svjetlo za izvođenje vazdušnih udara u Venecueli nekoliko dana pre same operacije, prenijeli su američki mediji.

Karakasom je odjeknulo najmanje sedam eksplozija, a više aviona u niskom letu proletjelo je područje prijestonice. Nakon napada, nebo iznad Venecuele potpuno je prazno.

Kako se vidi na sajtu Flight Radar, iznad Venecuele nema aviona, niti bilo kakvog avio-saobraćaja.

Zabranjeni letovi iznad Venecuele

Dok SAD izvode napade u Venecueli, Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) zabranila je američkim komercijalnim avio-prevoznicima da lete na svim visinama iznad Venecuele, navodeći "rizike po bezbjednost leta povezane sa tekućim vojnim aktivnostima".

Obavještenje je izdato u subotu u 2 sata ujutru, a naredba se ne odnosi na strane ili vojne avione.

Pogođene vojne baze i glavna venecuelanska luka

Dejvid Smolanski, portparol venecuelanske opozicione liderke Marije Korine Mačado, rekao je za CBS News da su među pogođenim lokacijama sljedeće:

Fuerte Tiuna - glavna vojna baza u Karakasu

- glavna vojna baza u Karakasu La Karlota - glavna vazdušna baza u Karakasu

- glavna vazdušna baza u Karakasu El Vulkan - signalna antena

- signalna antena Luka La Gvaira - morska luka na karipskoj obali

Podsjetimo, vojska je izašla na ulice a vlada predsjednika Nikolasa Madura optužila je Ameriku za pokretanje napada. Građani su pozvani na mobilizaciju.

U Venecueli je proglašeno i vanredno stanje.

