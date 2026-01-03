logo
Otkriveno šta su Amerikanci gađali u Venecueli: Pogledajte kako izgleda nebo nakon masovnih udara

Otkriveno šta su Amerikanci gađali u Venecueli: Pogledajte kako izgleda nebo nakon masovnih udara

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Nakon serije napada, iznad Venecuele nema aviona, niti bilo kakvog avio-saobraćaja.

Pogođene glavne vojne baze u Venecueli i luka La Gvaira Izvor: X/@BNONews/Printscreen

Predsjednik Donald Tramp dao je američkoj vojsci zeleno svjetlo za izvođenje vazdušnih udara u Venecueli nekoliko dana pre same operacije, prenijeli su američki mediji.

Karakasom je odjeknulo najmanje sedam eksplozija, a više aviona u niskom letu proletjelo je područje prijestonice. Nakon napada, nebo iznad Venecuele potpuno je prazno.

Kako se vidi na sajtu Flight Radar, iznad Venecuele nema aviona, niti bilo kakvog avio-saobraćaja.

Zabranjeni letovi iznad Venecuele

Dok SAD izvode napade u Venecueli, Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) zabranila je američkim komercijalnim avio-prevoznicima da lete na svim visinama iznad Venecuele, navodeći "rizike po bezbjednost leta povezane sa tekućim vojnim aktivnostima".

Obavještenje je izdato u subotu u 2 sata ujutru, a naredba se ne odnosi na strane ili vojne avione.

Pogođene vojne baze i glavna venecuelanska luka

Dejvid Smolanski, portparol venecuelanske opozicione liderke Marije Korine Mačado, rekao je za CBS News da su među pogođenim lokacijama sljedeće:

  • Fuerte Tiuna - glavna vojna baza u Karakasu
  • La Karlota - glavna vazdušna baza u Karakasu
  • El Vulkan - signalna antena
  • Luka La Gvaira - morska luka na karipskoj obali

Podsjetimo, vojska je izašla na ulice a vlada predsjednika Nikolasa Madura optužila je Ameriku za pokretanje napada. Građani su pozvani na mobilizaciju. 

U Venecueli je proglašeno i vanredno stanje.

(MONDO)

