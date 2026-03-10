logo
Sud BiH osudio carinika: Šest mjeseci zatvora i novčana kazna zbog 50 evra mita

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Sud BiH je, nakon ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice, na šest mjeseci zatvora osudio Novu Đukića jer je kao carinski službenik Uprave za indirektno oporezivanje zahtijevao 50 evra mita da ne izvrši službenu obavezu carinjenja robe.

Kao sporednu, Sud je optuženom izrekao i novčanu kaznu od 4.000 KM, koju je dužan da u korist budžeta BiH plati u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude, saopšteno je iz ovog suda.

Sud je Đukiću izrekao i zabranu vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, i to zabranu vršenja poslova carinika u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u trajanju od dvije godine od dana pravosnažnosti presude.

Na osnovu zakonskih odredaba, Sud je od optuženog oduzeo 50 evra iz ovog krivičnog djela, što je Đukić, u protivvrijednosti izraženoj u KM, dužan da uplati u korist budžeta BiH u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

Đukić je ovo krivično djelo počinio 5. juna 2025. godine na graničnom prelazu Kozarska Dubica.

