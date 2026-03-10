Sud BiH osudio carinika: Šest mjeseci zatvora i novčana kazna zbog 50 evra mita

Sud BiH je, nakon ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice, na šest mjeseci zatvora osudio Novu Đukića jer je kao carinski službenik Uprave za indirektno oporezivanje zahtijevao 50 evra mita da ne izvrši službenu obavezu carinjenja robe.

Izvor: Shutterstock

Kao sporednu, Sud je optuženom izrekao i novčanu kaznu od 4.000 KM, koju je dužan da u korist budžeta BiH plati u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude, saopšteno je iz ovog suda.

Sud je Đukiću izrekao i zabranu vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, i to zabranu vršenja poslova carinika u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u trajanju od dvije godine od dana pravosnažnosti presude.

Na osnovu zakonskih odredaba, Sud je od optuženog oduzeo 50 evra iz ovog krivičnog djela, što je Đukić, u protivvrijednosti izraženoj u KM, dužan da uplati u korist budžeta BiH u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

Đukić je ovo krivično djelo počinio 5. juna 2025. godine na graničnom prelazu Kozarska Dubica.