Mirjana Pajković otvorila "Onli fens": Novi snimak iz džakuzija, u pozadini misteriozni muškarac

Bivša crnogorska funkcionerka Mirjana Pajković otvorila je profil na "Onli fensu" i najavila ga provokativnim snimkom iz džakuzija uz muški glas u pozadini.

Mirjana Pajković, bivša funkcionerka Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori, otvorila je profil na "Onli fens" mreži i to najavila na Instagramu provokativnim snimkom iz džakuzija na kome se čuje muški glas. Taj video klip potpisala je pitanjem "Jel se pisalo šta o političkim, državničkim odlukama iz džakuzija" i "ako se tajne o bezbjednosti čuju u džakuziju ostaju li tajne ili mogu na" i ostavila link "Onli fensa".

Na objavljenom snimku iz džakuzija vide se ženske noge u vodi i čuje muškarac koji kaže: "Nakon političke, nezakonite odluke, nakon nezakonite odluke, tako da".

Okačila dva "Onli fens" linka

Zatim je ponovo okačila na Instagram storiju sliku iz džakuzija i dva puta ostavila link "Onli fensa".

"Ako se tajne o bezbednosti čuju u džakuziju ostaju li tajne ili mogu na", napisala je Pajković prije nego što je prvi put ostavila link ka "Onli fensu".

"Detalje o savjetima za bezbjednosti i odbranu možete čuti", poručila je Pajković i zatim ostavila i drugi link ka pomenutoj mreži.

"Niti sam pobjegla, niti sam procesuirana"

Inače, navodni eksplicitni snimci odbjeglog Nikole Drecuna i Mirjane Pajković pojavili su se prošle nedjelje u javnosti, a bivša crnogorska funkcionerka za sada nije procesuirana.

Pajković je na svom Instagram profilu otkrila i šta se događalo na saslušanju u policiji.

"Dragi ljudi, niti sam pobjegla, niti sam procesuirana, niti sam zadržana, samo sam dala izjavu u Centru bezbjednosti tako što su me inspektori kriminalističke policije zaustavili u toku vožnje i rekli mi da svojim vozilom pođem do Centra bezbjednosti i da tamo dam izjavu. Moje zadržavanje tamo je stvarno trajalo sedam sati, ne znam zašto, ali u tom vremenu je izvršen i pretres stana i pretres vozila, oduzimanje fleški, laptopa, mobilnih telefona, moja izjava i vjerovatno je to zbog toga i toliko trajalo", navela je Mirjana Pajković na svom Instagram profilu i dodala da je vikend provela u Beču.

"U autu sam imala više pasoša, a u stanu mušku jaknu"

Kako je rekla, u "jednom trenutku izgledala kao savršeni zločinac".

"Zato što sam u autu imala više pasoša, u stanu sam imala mušku jaknu, u autu sam imala spremljen kofer, rezervisan let, tako da razumijem da u tom trenutku i jeste izgledalo sumnjivo. Ali smo te sumnje razjasnili. Pasoši su od moje djece, jakna je mog odraslog sina, let sam odložila za sutradan, tako da sam nakon svih tih pretresa i saslušanja nastavila da dalje funkcionišem regularno", poručila je Pajković.

"Uskoro vještačenje mog oduzetog telefona"

Dodala je da joj je oduzet telefon i da se nada da će uskoro biti njegovo vještačenje.

"I da će to biti od pomoći prije svega meni, ali iskreno samo oduzimanje telefona je nešto što je meni bilo prestresno. Ja ne znam kakva su vaše iskustva, ali tek kad vam se oduzme telefon shvatite koliko ste stvarno hendikepirani. Ne znate koliko je sati, ne možete da podesite alarm, nemate brojeve telefona bitnih ljudi, ne znate stanje na računu, ne možete da uđete u mejl", kazala je Pajković.

Kako je rekla, možda i nije loše što je nekoliko dana bila bez telefona.

"Međutim, propratila sam da su mediji baš intenzivno izvještavali. Komentare nisam pratila i stvarno mislim da svi ljudi koji gube vrijeme na pisanje negativnih komentara treba da shvate da rade jedan zaludan posao iz razloga što ljudi koji se nalaze u ozbiljnom problemu, oni u tim trenucima imaju mnogo većih briga od čitanja komentara li svoj život organizuju na neki drugi kvalitetniji način. tako da moja poruka jeste da se, zaista, ne gubi svoje dragoceno vreme tako što ćemo nekom drugom pisati negativne komentare, posebno ukoliko se to odnosi na neka lična svojstva ili stvari", zaključila je Pajković.

