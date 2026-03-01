logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Po svjetlo u Grad svjetlosti, i to renoom 4: Neobična inicijativa mještana sela Svrčuge (Video)

Po svjetlo u Grad svjetlosti, i to renoom 4: Neobična inicijativa mještana sela Svrčuge (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Ako ovih dana niste čuli za Svrčuge, selo kod Herceg Novog u kome živi samo pet stanovnika - mora da ste se krili ispod nekog kamena.

Jovica Tušup Izvor: Slaven Petković - Mondo

Naime, inicijativa "Svjetlo za Svrčuge" izazvala je pažnju velikog broja regionalnih medija, a o njoj je za MONDO govorio pokretač cijelog poduhvata Jovica Tušup.

"Naše malo selo ima samo pet stanovnika, ali dolazi nam mnogo gostiju. Imamo sve što treba, ali želimo da jedan kilometar puta do Herceg Novog osvijetlimo, napravimo korzo i uz planiranih 40 rasvjetnih stubova postavimo panoe sa zanimljivostima o divljim i domaćim životinjama", kaže Jovica za MONDO.

Iako su dobili podršku lokalnih vlasti, odlučili su da naprave svojevrsnu turneju do Pariza, Grada svjetlosti, i to automobilima starim preko 40 godina.

"Ići će četiri renoa 4, jedan reno 5 i još nekoliko automobila u pratnji. Vozimo i majstore, za ne daj Bože, a usput ćemo da širimo glas o našem malom selu", ističe naš sagovornik. Kaže da je plan da krenu sredinom aprila, put će trajati 15-ak dana, a prva stanica biće - Banjaluka.

Poslušajte cijeli intervju:

Ukoliko želite, avanture Svrčugljana možete pratiti na Instagram stranici @svrcuge.me

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svrčuge Herceg Novi Pariz selo Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ