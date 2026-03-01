Po svjetlo u Grad svjetlosti, i to renoom 4: Neobična inicijativa mještana sela Svrčuge (Video)

Ako ovih dana niste čuli za Svrčuge, selo kod Herceg Novog u kome živi samo pet stanovnika - mora da ste se krili ispod nekog kamena.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Naime, inicijativa "Svjetlo za Svrčuge" izazvala je pažnju velikog broja regionalnih medija, a o njoj je za MONDO govorio pokretač cijelog poduhvata Jovica Tušup.

"Naše malo selo ima samo pet stanovnika, ali dolazi nam mnogo gostiju. Imamo sve što treba, ali želimo da jedan kilometar puta do Herceg Novog osvijetlimo, napravimo korzo i uz planiranih 40 rasvjetnih stubova postavimo panoe sa zanimljivostima o divljim i domaćim životinjama", kaže Jovica za MONDO.

Iako su dobili podršku lokalnih vlasti, odlučili su da naprave svojevrsnu turneju do Pariza, Grada svjetlosti, i to automobilima starim preko 40 godina.

"Ići će četiri renoa 4, jedan reno 5 i još nekoliko automobila u pratnji. Vozimo i majstore, za ne daj Bože, a usput ćemo da širimo glas o našem malom selu", ističe naš sagovornik. Kaže da je plan da krenu sredinom aprila, put će trajati 15-ak dana, a prva stanica biće - Banjaluka.

Poslušajte cijeli intervju:

Ukoliko želite, avanture Svrčugljana možete pratiti na Instagram stranici @svrcuge.me

