Selo Svrčuge ima 5 stanovnika, sajt i društvene mreže, ali nema - uličnu rasvetu

Stanovnici sela Svrčuge u Crnoj Gori, godinama žive bez ulične rasvete. Više ne žele da čekaju, već da djeluju. Renoom 4 koji je star 37 godina kreću na put od 4.000 kilometara. Naime, putovaće do Pariza sa idejom da cijela Evropa čuje za njihov problem.

Izvor: EHL Media/Björn Stach / imago stock&people / Profimedia

Jovica Tušup, predvodnik inicijative "Svjeto za Svrčuge" objasnio je zašto su odlučili da putuju do Pariza i šta baš "renoom 4".

"Niko to nije smišljao to je iz srca. Za Pariz se ide jer smo željeli da osvetimo dionicu od sela do Trbinaj koja je dugačka kilometar. Željeli smo da ovo uradimo sami. Nismo željeli da se oslonimo na opštinu, privatna i držvana preduzeća. Idemo sami, vidjećemo da li ćemo uspjeti. Imamo finasijsku podršku i uplate iz Novog Pazara, Beograda, Ljubljane, Istre…", rekao je Jovica i kaže da ovo selo ima ukupno 5 stanovnika.

Selo Svrčuge u Crnoj Gori je od pokretanja akcija postalo prvo selo na svijetu koje ima svoj sajt i naloge na društvenim mrežama, ali nemaju uličnu rasvjetu.

Kako je objavljeno na Facebook profilu "Svjetlo za Svrčuge" do sada je skupljeno 10% ukupnih sredstava za uličnu rasvjetu.

(Nova/MONDO)