logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Selo Svrčuge ima 5 stanovnika, sajt i društvene mreže, ali nema - uličnu rasvetu

Selo Svrčuge ima 5 stanovnika, sajt i društvene mreže, ali nema - uličnu rasvetu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Stanovnici sela Svrčuge u Crnoj Gori, godinama žive bez ulične rasvete. Više ne žele da čekaju, već da djeluju. Renoom 4 koji je star 37 godina kreću na put od 4.000 kilometara. Naime, putovaće do Pariza sa idejom da cijela Evropa čuje za njihov problem.

Mještani sela Svrčuge putuju renoom 4 u Pariz zbog rasvjete Izvor: EHL Media/Björn Stach / imago stock&people / Profimedia

Jovica Tušup, predvodnik inicijative "Svjeto za Svrčuge" objasnio je zašto su odlučili da putuju do Pariza i šta baš "renoom 4".

"Niko to nije smišljao to je iz srca. Za Pariz se ide jer smo željeli da osvetimo dionicu od sela do Trbinaj koja je dugačka kilometar. Željeli smo da ovo uradimo sami. Nismo željeli da se oslonimo na opštinu, privatna i držvana preduzeća. Idemo sami, vidjećemo da li ćemo uspjeti. Imamo finasijsku podršku i uplate iz Novog Pazara, Beograda, Ljubljane, Istre…", rekao je Jovica i kaže da ovo selo ima ukupno 5 stanovnika.

Selo Svrčuge u Crnoj Gori je od pokretanja akcija postalo prvo selo na svijetu koje ima svoj sajt i naloge na društvenim mrežama, ali nemaju uličnu rasvjetu.

Kako je objavljeno na Facebook profilu "Svjetlo za Svrčuge" do sada je skupljeno 10% ukupnih sredstava za uličnu rasvjetu.

(Nova/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

selo Crna Gora rasvjeta

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ