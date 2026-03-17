Grad Banjaluka i ovog proljeća organizuje "Banjalučki festival cvijeća" od 3. do 5. aprila u Parku "Petar Kočić".

Ovim putem upućen je poziv svim zainteresovanim izlagačima za učešće na Festivalu, kojima Grad obezbjeđuje bez naknade izložbeni prostor, arhitektonsko rješenje prostora, prodajnu izložbu, pomoć dizajnera i stručnjaka iz oblasti hortikulture i hortikulturnog uređenja prostora, brendiranje – vizuelni identitet, reklamiranje i marketing, te prateći program.

"Pravo na štand, prodajni i izložbeni prostor imaju cvjećare, preduzeća i samostalni preduzetnici koji se bave proizvodnjom, prodajom i aranžiranjem cvijeća; poljoprivredni proizvođači i hobisti koji se bave uzgojem dekorativnih cvjetnih vrsta i izradom cvjetnih dekoracija, te preduzeća, samostalni preduzetnici, poljoprivredni proizviđači i hobisti koji se bave rasdničarskom proizvodnjom, ili uzgojem dekorativnih biljnih vrsta", navode iz Gradske uprave.

Prijave je potrebno poslati na imejl: [email protected]. Broj mjesta je ograničen, te će se mjesta popunjavati prema vremenu dostave prijava. Rok za dostavljanje prijava je: ponedjeljak 01. april 2026. godine do 15.00 časova.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja na raspolaganju je kontakt osoba: Sanja Mataruga, putem telefona 051/244-444, lokal 774.