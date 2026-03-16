Vikend u Banjaluci u znaku alkotestiranja: Za dva dana iz saobraćaja isključena 162 vozača

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
Policijska uprava Banjaluka tokom proteklog vikenda sprovela je pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju sa akcentom na vozače koji upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola.

Za dva dana iz saobraćaja isključena 162 vozača Izvor: Shutterstock

Tokom akcije sankcionisana su 162 vozača zbog nedozvoljene količine alkohola u organizmu, a svi su isključeni iz saobraćaja.

Od ukupnog broja sankcionisanih, 93 vozača imala su od 0,31 do 0,80 grama alkohola po kilogramu u organizmu, dok je kod 49 vozača utvrđeno između 0,81 i 1,50 g/kg alkohola. Zbog više od 1,5 g/kg alkohola u krvi, 15 vozača je lišeno slobode i zadržano u službenim prostorijama policije do otrežnjenja. Kod tri vozača izmjereno je više od dva promila alkohola.

Policija je sankcionisala i pet mladih vozača, odnosno vozača mlađih od 21 godine ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva, kod kojih je takođe utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu. Dva vozača odbila su alkotestiranje, dok je tokom akcije evidentirano još 26 drugih saobraćajnih prekršaja.

Tokom pojačane kontrole policijski službenici su kontrolisali i alkotestirali ukupno 4.715 učesnika u saobraćaju.

U okviru akcije zabilježena su i dva slučaja lišenja slobode. U mjestu Radinjača 13. marta uhapšen je M.R. iz Banjaluke koji je odbio alkotestiranje, a provjerama je utvrđeno da upravlja vozilom prije sticanja prava na upravljanje.

Takođe, u Kotor Varoši je uhapšen M.Ž. iz Laktaša koji je, prilikom kontrole vozila, odbio testiranje na prisustvo opojnih droga.

Iz Policijske uprave Banjaluka apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, naglašavajući da je takvo ponašanje opasno i da ugrožava bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

(Mondo)

