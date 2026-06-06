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Američki stručnjaci upozoravaju: Epidemija ebole u Kongu mogla bi postati jedna od najvećih u istoriji

Američki stručnjaci upozoravaju: Epidemija ebole u Kongu mogla bi postati jedna od najvećih u istoriji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Američki Centar za kontrolu i prevenciju zaraza upozorio je da bi trenutna epidemija ebole u Kongu, bez snažnih mjera javnog zdravstva, mogla postati jedna od najvećih ikada zabilježenih.

Epidemija ebole u Kongu mogla bi dostići razmjere najvećih zabilježenih epidemija Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia

Direktor američkog Centra za prognoziranje i analizu epidemija Džejson Ašer naveo je da bi epidemija ebole u Kongu mogla postati jedna od najvećih ikada zabilježenih.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju zaraza ukazao je da bi, bez snažnih mjera javnog zdravstva, trenutna epidemija soja bundibugo virusa ebole u Kongu mogla dostići razmjere epidemije u Zapadnoj Africi iz perioda od 2014. do 2016. godine, čak biti i veća.

"Centar je objavio tri dokumenta u okviru sedmičnog izvještaja o morbiditetu i mortalitetu koji se odnose na ovu epidemiju, djelimično s ciljem mobilizacije resursa međunarodne zajednice", rekao je rukovodilac Centra Satiš Pilai.

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Tagovi

ebola Kongo upozorenje epidemija

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