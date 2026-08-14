Srpska priprema pravilnik za rad na otvorenom tokom velikih vrućina

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Savez sindikata razgovarali su o donošenju pravilnika kojim bi se unaprijedila zaštita radnika koji rade na otvorenom tokom visokih temperatura.

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U organizaciji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske danas je u Banjaluci održan sastanak, na inicijativu Saveza sindikata Srpske, o izradi i donošenju Pravilnika o zaštiti radnika pri radu na otvorenom u uslovima izrazitih vrućina.

Na sastanku je bilo riječi o mogućnostima za unapređenje zaštite radnika izloženih visokoj temperaturi, primjeni postojećih normativnih rješenja i izazovima u kontroli mjera zaštite na radu, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Posebna pažnja posvećena je Aktu o procjeni rizika na radnim mjestima, kojim se utvrđuju rizici i mjere za njihovo sprečavanje i smanjenje, kao osnovi za adekvatnu zaštitu radnika u konkretnim uslovima rada.

Ocijenjeno je da klimatske promjene i sve učestalija visoka temperatura predstavljaju ozbiljan izazov za zdravlje radnika, posebno u djelatnostima koje se obavljaju na otvorenom, zbog čega su potrebna jasna i primjenjiva rješenja.

Dogovoreno je da Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite nastavi razgovore o ovoj temi i organizuje naredni sastanak, kojem će, osim predstavnika socijalnih partnera, prisustvovati i ovlašteni predstavnici koji učestvuju u izradi Akta o procjeni rizika kao ključnog dokumenta u postupku preduzimanja mjera za zaštitu zdravlja radnika, dodaje se u saopštenju.