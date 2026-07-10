Nijemci izašli na ulice: Volkswagen najavio reforme, radnici nezadovoljni

Svjetska ekonomska kriza koja je pogodila i automobilsku industriju naišla je na prve otpore i to u Njemačkoj, gdje su radnici Volkswagena izašli na ulice.

Izvor: aquatarkus/Shutterstock

Njemačka kompanija je najavila da će zbog krize morati da ukine do 100.000 radnih mjesta i zatvori više fabrika, što se zaposlenima nije svidjelo, pa su radnici na čak 18 lokacija u državi izašli na ulice i organizovali demonstracije.

Radikalni plan koji je najavljen tako se suočio sa prvim ozbiljnim testom. Plan je inače predstavljen Nadzornom odboru, a zaposleni su za to vrijeme već biti na ulicama širom države.

Proteste na 18 lokacija najvećeg evropskog proizvođača automobila, uključujući i sedište kompanije u Volfsburgu, je organizovao sindikat IG Metall, a predstavnici zaposlenih su poručili izvršnom direktoru Oliveru Blumeu da ne može da "prebaci odgovornost za greške iz prethodnih godina na radnike".

Demonstracije su održane u fabrikama koje proizvode vozila za brendove iz sastava Volkswagen grupe, uključujući Audi, Porsche i proizvođača kamiona i autobusa MAN.

Portparol Volkswagena izjavio je da se kompanija bori za svoj dugoročni opstanak.

"Razumijemo zabrinutost zaposlenih za budućnost naše kompanije. Izvršni odbor i Nadzorni odbor dele tu zabrinutost zbog budućnosti Volkswagen grupe", rekao je on i dodao da je menadžment pripremio sveobuhvatan plan za budućnost, o kojem trenutno raspravlja Nadzorni odbor.

Prema informacijama iz izvora bliskih kompaniji, Blume je pripremio radikalan plan transformacije, čije su najspornije tačke moguće zatvaranje četiri fabrike u Njemačkoj – u Hanoveru, Emdenu, Cvikau i Audijevog pogona u Nekarsulmu – kao i dodatno ukidanje oko 50.000 radnih mjesta.

Sa više od 650.000 zaposlenih u Njemačkoj i oko tri miliona ljudi koji direktno ili indirektno rade u automobilskoj industriji, sjednica Nadzornog odbora smatra se jednim od ključnih trenutaka za budućnost njemačke privrede.

Kompanija istovremeno razmatra reorganizaciju svoje složene poslovne strukture, uključujući mogućnost izdvajanja osnovnog brenda Volkswagen ili sektora za proizvodnju komponenti, kako bi pojednostavila poslovanje.

Volkswagen grupa zapošljava više od 650.000 ljudi kroz svoje brojne brendove, među kojima su Audi, Bentley, Škoda, Seat i Cupra. Posljednjih godina kompanija se suočava sa sve jačom konkurencijom kineskih proizvođača, kao i izazovima prelaska sa motora sa unutrašnjim sagorijevanjem na električna vozila.

(EUpravo zato/Guardian)