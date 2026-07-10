logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nijemci izašli na ulice: Volkswagen najavio reforme, radnici nezadovoljni

Nijemci izašli na ulice: Volkswagen najavio reforme, radnici nezadovoljni

Autor Dušan Volaš Izvor Eupravozato
0

Svjetska ekonomska kriza koja je pogodila i automobilsku industriju naišla je na prve otpore i to u Njemačkoj, gdje su radnici Volkswagena izašli na ulice.

Demonstracije u Njemačkoj: Radnici se bore za svoja prava Izvor: aquatarkus/Shutterstock

Njemačka kompanija je najavila da će zbog krize morati da ukine do 100.000 radnih mjesta i zatvori više fabrika, što se zaposlenima nije svidjelo, pa su radnici na čak 18 lokacija u državi izašli na ulice i organizovali demonstracije.

Radikalni plan koji je najavljen tako se suočio sa prvim ozbiljnim testom. Plan je inače predstavljen Nadzornom odboru, a zaposleni su za to vrijeme već biti na ulicama širom države.

Proteste na 18 lokacija najvećeg evropskog proizvođača automobila, uključujući i sedište kompanije u Volfsburgu, je organizovao sindikat IG Metall, a predstavnici zaposlenih su poručili izvršnom direktoru Oliveru Blumeu da ne može da "prebaci odgovornost za greške iz prethodnih godina na radnike".

Demonstracije su održane u fabrikama koje proizvode vozila za brendove iz sastava Volkswagen grupe, uključujući Audi, Porsche i proizvođača kamiona i autobusa MAN.

Portparol Volkswagena izjavio je da se kompanija bori za svoj dugoročni opstanak.

"Razumijemo zabrinutost zaposlenih za budućnost naše kompanije. Izvršni odbor i Nadzorni odbor dele tu zabrinutost zbog budućnosti Volkswagen grupe", rekao je on i dodao da je menadžment pripremio sveobuhvatan plan za budućnost, o kojem trenutno raspravlja Nadzorni odbor.

Prema informacijama iz izvora bliskih kompaniji, Blume je pripremio radikalan plan transformacije, čije su najspornije tačke moguće zatvaranje četiri fabrike u Njemačkoj – u Hanoveru, Emdenu, Cvikau i Audijevog pogona u Nekarsulmu – kao i dodatno ukidanje oko 50.000 radnih mjesta.

Sa više od 650.000 zaposlenih u Njemačkoj i oko tri miliona ljudi koji direktno ili indirektno rade u automobilskoj industriji, sjednica Nadzornog odbora smatra se jednim od ključnih trenutaka za budućnost njemačke privrede.

Kompanija istovremeno razmatra reorganizaciju svoje složene poslovne strukture, uključujući mogućnost izdvajanja osnovnog brenda Volkswagen ili sektora za proizvodnju komponenti, kako bi pojednostavila poslovanje.

Volkswagen grupa zapošljava više od 650.000 ljudi kroz svoje brojne brendove, među kojima su Audi, Bentley, Škoda, Seat i Cupra. Posljednjih godina kompanija se suočava sa sve jačom konkurencijom kineskih proizvođača, kao i izazovima prelaska sa motora sa unutrašnjim sagorijevanjem na električna vozila.

Možda će vas zanimati

(EUpravo zato/Guardian)

Tagovi

volkswagen folksvagen radnici

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ