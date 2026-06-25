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Folksvagen prodaje dio kompanije uz garancije: Radnici dobili zaštitu do kraja decenije

Folksvagen prodaje dio kompanije uz garancije: Radnici dobili zaštitu do kraja decenije

Autor Dušan Volaš
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Njemački automobilski gigant Volkswagen (Folksvagen) je postigao dogovor o prodaji kontrolnog udjela u kompaniji Everllence, nekadašnjoj MAN Energy Solutions, američkom investicionom fondu Bain Capital.

Folksvagen prodaje kontrolni udio u Everllence-u: Američki fond stiže do 51% vlasništva Izvor: aquatarkus/Shutterstock

Transakcija bi njemačkom proizvođaču automobila trebalo da donese oko 7,4 mlrd EUR, što je više od ponuda drugih zainteresovanih fondova.

Prema dogovoru, Bain Capital će preuzeti 51 % vlasništva, dok će Volkswagen zadržati 49 % akcija i ostati značajan suvlasnik kompanije.

Cilj prodaje je da se oslobode dodatna finansijska sredstva u trenutku kada Volkswagen sprovodi opsežne mjere štednje i reorganizacije u svom automobilskom poslovanju, prenosi Reuters.

Kompanija Everllence proizvodi dizel motore za brodsku industriju, ali poslednjih godina sve više računa na rast poslovanja povezanog sa energetikom i vještačkom inteligencijom.

Posebno se očekuje povećana potražnja za generatorima koji obezbjeđuju napajanje velikih data centara, čija se izgradnja ubrzava širom svijeta, prenosi Ekapija.

Posao još mora da dobije odobrenja regulatora i podršku zaposlenih, a Volkswagen očekuje da proces bude završen do kraja godine.

Dogovor predviđa i da proizvodni pogoni u Augsburgu, Oberhauzenu, Berlinu, Hamburgu i Ravensburgu ostanu sačuvani najmanje do kraja 2030. godine.

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