Folksvagen prodaje dio kompanije uz garancije: Radnici dobili zaštitu do kraja decenije

Njemački automobilski gigant Volkswagen (Folksvagen) je postigao dogovor o prodaji kontrolnog udjela u kompaniji Everllence, nekadašnjoj MAN Energy Solutions, američkom investicionom fondu Bain Capital.
Transakcija bi njemačkom proizvođaču automobila trebalo da donese oko 7,4 mlrd EUR, što je više od ponuda drugih zainteresovanih fondova.
Prema dogovoru, Bain Capital će preuzeti 51 % vlasništva, dok će Volkswagen zadržati 49 % akcija i ostati značajan suvlasnik kompanije.
Cilj prodaje je da se oslobode dodatna finansijska sredstva u trenutku kada Volkswagen sprovodi opsežne mjere štednje i reorganizacije u svom automobilskom poslovanju, prenosi Reuters.
Kompanija Everllence proizvodi dizel motore za brodsku industriju, ali poslednjih godina sve više računa na rast poslovanja povezanog sa energetikom i vještačkom inteligencijom.
Posebno se očekuje povećana potražnja za generatorima koji obezbjeđuju napajanje velikih data centara, čija se izgradnja ubrzava širom svijeta, prenosi Ekapija.
Posao još mora da dobije odobrenja regulatora i podršku zaposlenih, a Volkswagen očekuje da proces bude završen do kraja godine.
Dogovor predviđa i da proizvodni pogoni u Augsburgu, Oberhauzenu, Berlinu, Hamburgu i Ravensburgu ostanu sačuvani najmanje do kraja 2030. godine.