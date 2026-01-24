logo
Stara garda uzvraća udarac: Veliki preokret u Evropi - Folksvagen svrgnuo Teslu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
Dok prodaja električnih automobila u Evropi skače, Tesla je zabilježila ozbiljan pad, a Folksvagen izbio na prvo mjesto.

folksvagen prestigao teslu po prodaji u evropi Izvor: Volkswagen Srbija

Evropsko tržište električnih automobila poslalo je jasnu poruku tokom 2025. godine. Tesla više nije neprikosnoveni lider, i to u trenutku kada tržište snažno raste. Folksvagen je preuzeo prvo mjesto po prodaji električnih vozila na Starom kontinentu, dok je američki proizvođač zabilježio oštar pad.

Brojke jasno pokazuju razmjere ove promjene. Folksvagen je u Evropi isporučio oko 274.000 potpuno električnih vozila, uz rast veći od 50 odsto na godišnjem nivou. Tesla je, s druge strane, 2025. završila sa približno 239.000 prodatih automobila i prepustila prvo mjesto konkurentu.

Za Teslu je prošla godina bila posebno teška u Evropi. Iako je kompanija sinonim za početak električne revolucije, njene isporuke su pale za oko 27 odsto. Trend je jasan - dok Folksvagen bilježi snažan rast, Teslina prodaja ide silaznom putanjom, što samo pokazuje koliko se brzo navike kupaca mogu promijeniti.

Ipak, Tesla nije ostala praznih ruku. Model Y je i dalje pojedinačno najprodavaniji električni automobil u Evropi, sa 151.331 prodatim primjerkom tokom 2025. godine. Problem za kompaniju je što je ta brojka skoro 30 odsto manja nego godinu ranije. Ni Model 3 nije uspio da nadoknadi pad, a godinu je završio sa nešto više od 86.000 isporuka.

Izvor: Tesla

Volkswagen je do vrha stigao drugačijom strategijom. Umjesto oslanjanja na jedan dominantan model, kompanija je ponudila čitavu paletu električnih automobila. Najprodavaniji je bio ID.4, sa više od 80.000 prodatih primjeraka, a blisko ga je pratio ID.3. Novi ID.7 zabilježio je izuzetno brz rast i trocifreni skok u odnosu na prethodnu godinu, što potvrđuje da je široka i osvježena ponuda privukla veliki broj kupaca, piše ArenaEV.

Važno je i to što čitavo tržište električnih vozila u Evropi raste. Tokom 2025. ukupna prodaja EV modela porasla je za oko 30 odsto, a širom regiona, uključujući Veliku Britaniju, prodato je oko 2,6 miliona električnih automobila. Upravo zbog toga Teslin pad djeluje još bolnije.

Ipak, globalna slika je nešto složenija. Ukupna svjetska prodaja Folksvagena u segmentu električnih automobila ostala je uglavnom na istom nivou. Rast u Evropi neutralisali su padovi na drugim tržištima, prije svega u Sjevernoj Americi i Kini.

