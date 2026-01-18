Kada se radi veliki servis automobila? Fabrička uputstva kažu jedno, a praksa drugo

Na nekim automobilima, prema fabričkim uputstvima, predviđeno je da se veliki servis radi na pređenih 120 ili 240 hiljada kilometara.

Veliki i mali servis vozila važni su za njegovu ispravnost i funkcionalnost. Ukoliko želite da vaš auto držite u dobrom stanju, njegovo redovno održavanje mora vam biti prioritet. Servis je naročito bitan i u situacijama kada sa autom krećete na daleki put.

Ali osim vanrednih situacija, kada je vrijeme da se radi mali i veliki servis, i šta ovi servisi podrazumijevaju? U nastavnu pročitajte korisne informacije koje vam mogu pomoći da svom vozilu produžite vijek trajanja.

Zašto je važno redovno servisiranje auta?

Svakako je mnogo bolje preduhitriti problem nego čekati da do problema dođe. Stoga je redovan servis važno obavljati redovno i onda kada je, prema svojstvima svakog automobila, predviđeno da se on obavi, a ne kada vas nužda natjera na to.

Za ispravan rad motora, koji se smatra srcem vozila, veoma je važno redovno održavanje sistema za podmazivanje, kao i sistema za hlađenje. Rezervni dijelovi za automobile koji se prilikom servisa zamene novim, garantuju optimalno "zdravlje" motora, a samim tim i funkcionalnost vozila.

Ono što ljude uglavnom odvraća od redovne kontrole automobila jeste nedostatak novca, ali za bezbjednost nas i naše porodice moramo biti svjesni da je neophodno uložiti u bezbjednost i ispravnost auta

Na koliko se radi veliki servis i šta je neophodno tom prilikom zamijeniti?

Postoji više pitanja i dilema oko toga kada treba raditi veliki servis, da li su u svakom slučaju potrebni novi dijelovi za kola i da li ih sve zajedno pri svakom velikom servisu treba mijenjati.

Na nekim automobilima, prema fabričkim uputstvima, predviđeno je da se veliki servis radi na pređenih 120 ili 240 hiljada kilometara. Međutim, praksa pokazuje da bi veliki servis trebalo obavljati na svakih 60 do 80 hiljada kilometara, ili na svakih četiri do pet godina ukoliko se za to vrijeme ne dostigne ta kilometraža. Naravno, ovo zavisi i od uslova u kojima se vozilo koristi. Stoga je na pitanje kilometraže teško dati precizan odgovor.

Koje rezervne dijelove treba zamijeniti novim prilikom velikog servisa?

Rezervni dijelovi za automobile koje je potrebno zamijeniti novim prilikom velikog servisa su:

zupčasti kaiš

klinasti kaiša

španer

vodene pumpe

antifriz

roler

Zamjena zupčastog kaiša je posebno važna jer ukoliko dođe do njegovog pucanja može nastati prava havarija motora. Ali, ukoliko imate povjerenja u svog majstora, i ukoliko on procijeni da neki od ovih rezervnih dijelova ne pokazuju oštećenja i pohabanost, onda njihovu zamjenu možete i odložiti na neko kraće vrijeme.

Na koliko se radi mali servis i šta treba zamijeniti tom prilikom?

Mali servis spada u redovno održavanje svakog vozila. Veoma je važan za ispravno funkcionisanje automobila, te ga je potrebno raditi jednom godišnje ili na svakih pređenih 10 hiljada kilometara. Mali servis služi kao izvjesno "osvježenje" vozila pa je stoga njegova uloga veoma važna.

Mali servis podrazumijeva zamjenu:

motornog ulja i svih filtera u automobilu (filter vazduha i filter goriva)

svjećica

grijača

tečnosti za kočnice

rashladne tečnosti

remenja

Kako biste sačuvali sve optimalne performanse vašeg automobila, i kako biste izbjegli da vas iznenada ostavi na putu, potrebno je da redovno vodite brigu o njegovom servisiranju i kontrolisanju.

